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LDA अनंत नगर में बनाएगा 1392 सस्ते फ्लैट; 'अदिति अपार्टमेंट' में होंगे पांच टावर, 545 कारों की पार्किंग सुविधा मिलेगी

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि 01 बीएचके के 412 फ्लैट और 02 बीएचके के 980 फ्लैट बनेंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: LDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:31 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अपनी अनंत नगर योजना में 'अदिति अपार्टमेंट' बनाएगा. जिसमें 01 बीएचके एवं 02 बीएचके श्रेणी के कुल 1392 फ्लैट्स होंगे. यह अनंत नगर योजना की पहली बहुमंजिला सोसाइटी होगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.



एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अनंत नगर योजना के आदर्श खंड में 18,411 वर्गमीटर क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर अदिति अपार्टमेंट निर्मित किया जाएगा. यह परियोजना विभिन्न आय वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

उन्होंने बताया कि इसमें 01 बीएचके के 412 फ्लैट होंगे, प्रत्येक फ्लैट 38.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा. वहीं, 02 बीएचके श्रेणी के 980 फ्लैट बनेंगे, प्रत्येक फ्लैट 50.10 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा. ग्रुप हाउसिंग में बेसमेंट एवं स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें 545 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी.

हरियाली के बीच बनेंगे आवासीय टावर : एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अदिति अपार्टमेंट में कुल 05 टावर होंगे. वहीं, लगभग 7,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क एवं ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा. अपार्टमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे अधिकांश फ्लैटों से लोगों को हरित क्षेत्र का दृश्य मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह ग्रुप हाउसिंग पूरी तरह हरियाली से घिरी होगी और यहां रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण का अनुभव होगा.

फ्लैट में मिलेगी तीन बालकनी : मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि अपार्टमेंट में 01 बीएचके के फ्लैट में दो और दो बीएचके के फ्लैट में तीन बालकनी दी जाएंगी. यह परियोजना पूरी तरह आधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस होगी. जिसमें हाई स्पीड लिफ्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पावर बैकअप, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कम्यूनिटी स्पेस, पेडेस्ट्रियन पाथ-वे आदि सुविधाएं शामिल होंगी. उन्होंने बताया कि जल्द ही इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में प्रीमियम अपार्टमेंट लेने का मौका, ऐशबाग स्क्वायर के 276 व पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खुला

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