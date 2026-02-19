ETV Bharat / state

मोहनलालगंज में LDA टीम पर पथराव; फोर्स बुलाकर हटाया गया अवैध कब्जा

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

मोहनलालगंज में LDA टीम पह हमला.
मोहनलालगंज में LDA टीम पह हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 11:37 AM IST

लखनऊ: मोहनलालगंज के पूरनपुर गांव में बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने गई LDA टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने टीम के साथ हाथापाई भी की. इस दौरान विभागीय दस्तावेज छीनने की कोशिश की गई.

हमलावरों ने JCB पर पथराव किया. LDA ने मोहनलालगंज थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है. बाद में पुलिस फोर्स और अतिरिक्त LDA अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम ने अवैध कब्जा हटाया.

अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी टीम. (Video Credit: ETV Bharat)

2,000 वर्ग फीट पर कब्जा: LDA सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि मोहनलालगंज के ग्राम पूरनपुर में नगराम रोड पर राजपाल द्वारा लगभग 2,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल भूखंड पर व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था.

LDA से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे निर्माण कार्य के विरूद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे. उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण आदेश का स्थल पर अनुपालन कराने के लिए 18 फरवरी 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी.

मौके पर प्रवर्तन जोन दो के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता सत्येंद्र सोलंकी, अवर अभियंता विभोर श्रीवास्तव और विवेक यादव टीम के साथ टीम पहुंची. अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू ही की थी कि तभी दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोग वहां एकत्रित हो गए और टीम का विरोध करने लगे.

टीम पर लोगों का हमला: इस दौरान हमलावरों ने प्रवर्तन टीम के साथ हाथापाई और मारपीट भी की. विभागीय फाइल छीनकर नष्ट करने का प्रयास किया गया. इतना ही नहीं हमलावरों ने JCB मशीन और सरकारी वाहनों पर पथराव कर दिया. इससे वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही JCB का ड्राइवर चोटिल हो गया.

घटना की जानकारी मिलने पर प्रवर्तन जोन- सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार और प्रवर्तन जोन एक के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी को उनकी टीम के साथ मौके पर भेजा गया. इसके बाद स्थल पर कार्रवाई की गई.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. अवर अभियंता विवेक यादव की तरह से मोहनलालगंज थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है.

