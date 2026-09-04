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लखनऊ में फिर LDA का एक्शन, अलीगंज में चार कॉम्पलेक्स सील, 11 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

प्रवर्तन जोन-4, जोन-7 एवं जोन-1 की टीम ने की कार्रवाई

lda takes action again in lucknow four complexes sealed and 11 illegal plotted developments demolished aliganj
लखनऊ में फिर LDA का एक्शन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:00 AM IST

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लखनऊ: अलीगंज में आवासीय भू-उपयोग में बनी अवैध व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ एलडीए ने लगातार तीसरे दिन भी अभियान चलाया. अलीगंज में चार कॉम्पलेक्स सील किए गए. 11 अवैध प्लाटिंग व एक कॉम्पलेक्स ध्वस्त किया गया. इस दौरान चार अवैध कॉम्पलेक्स सील किए गए. वहीं, दुबग्गा व सुशांत गोल्फ सिटी में 11 अवैध प्लाटिंग व एक व्यावसायिक कॉम्पलेक्स ध्वस्त किया गया.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की. प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि अलीगंज की चन्द्रलोक कालोनी के सेक्टर-ई, सेक्टर-एफ, सेक्टर-जे में कार्रवाई की गयी. 04 व्यावसायिक बिल्डिंगों को सील किया गया. जोनल अधिकारी ने बताया कि सील किये गए भवनों में शोरूम, दुकानें, हॉस्पिटल, आदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थीं.

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के ग्राम-मस्तेमऊ में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल व 05 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, सुशांत गोल्फ सिटी के ग्राम-फतेहपुर, बक्कास में 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित की गई दुकानों को ध्वस्त किया गया.

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा थानाक्षेत्र के ग्राम-बरावन कला, दशहरी व अमेठिया सलेमपुर में अभियान चलाया गया. 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 09 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.

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