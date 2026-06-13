लखनऊ में लाखों लोगों को मिलेगी राहत; अवैध निर्माणों को लेकर LDA की खास तैयारी, अब जमा करने होंगे यह दस्तावेज
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 11:08 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद लखनऊ के लगभग 120 गांवों में बने हजारों निर्माण अब अवैध से वैध हो जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) इन निर्माणों को अनुमोदित करेगा, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है.
आवास विभाग के आदेश के अनुसार, 31 मई 2026 तक के निर्माण इस योजना के दायरे में आएंगे. एलडीए के क्षेत्र में आने वाले यह गांव वैसे तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल हैं, लेकिन हजारों लोगों ने जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया था. अब एलडीए इन नक्शों को अपनी प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी देगा. इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जिनके मकान, दुकान या अन्य निर्माण बिना एलडीए की मंजूरी के बने थे और उन्हें अवैध माना जा रहा था. यह कदम आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है.
पहले इन निर्माणों पर डिमोलिशन की तलवार लटकी रहती थी, जिससे लोगों में भय और अनिश्चितता बनी रहती थी. अब एलडीए इन निर्माणों को नियमित करेगा. आवास विभाग के आदेश के बाद एलडीए की टीम इन मामलों की जांच-पड़ताल करेगी और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी प्रदान करेगी.
इस योजना का लाभ उन परिवारों को सबसे ज्यादा मिलेगा जो पिछले कई वर्षों से इन गांवों में रह रहे हैं. अनुमान है कि इससे जुड़े लाखों लोगों को कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी. उनके मकानों की रजिस्ट्री, बिजली-पानी के कनेक्शन और अन्य सुविधाओं में भी आसानी होगी.
जिला पंचायत से नक्शा पास करके सैकड़ों की संख्या में अपार्टमेंट, दर्जनों बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, होटल, रिसोर्ट बड़ी संख्या में कमर्शियल कंपलेक्स बनाए गए. अनेक टाउनशिप विकसित की गईं. इनमें से ज्यादातर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के डिमोलिशन और सीलिंग के नोटिस भेजे गए.
जिससे यहां रहने वाले लोगों के मन में हमेशा आशंका बनी रहती थी कि आखिर उनके आशियाने का भविष्य क्या होगा. सरकार के इस निर्णय के बाद अब उनका आवेदन करना होगा, जिसके तहत उनके निर्माण के नक्शे को दुरुस्त किया जाएगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. आवेदकों को जरूरी दस्तावेज जैसे नक्शा, भूमि दस्तावेज, निर्माण की तारीख के प्रमाण आदि जमा करने होंगे. 31 मई 2026 तक पूरे हुए निर्माण ही इस योजना में शामिल होंगे. इसके बाद नए निर्माणों के लिए एलडीए से ही मंजूरी लेनी होगी.
यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की आवास सुधार नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर के विकास को व्यवस्थित करना और लोगों को राहत प्रदान करना है. लखनऊ जैसे बड़े शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है और कई इलाके विकास की सीमा में आ गए हैं. ऐसे में पुराने निर्माणों को वैध बनाने का यह कदम विकास की गति को बनाए रखते हुए जनहित को ध्यान में रखता है.
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