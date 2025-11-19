ETV Bharat / state

LDA की बंपर कमाई; 3 गुनी कीमत में बिके प्लॉट्स, ई-ऑक्शन में बेची 425 करोड़ की सम्पत्ति

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि लैंड ऑडिट और ड्रोन सर्वे से प्राधिकरण की कई ऐसी सम्पत्तियां चिन्हित की गयीं, जिन पर अवैध कब्जे थे. इन सम्पत्तियों को अभियान चलाकर खाली कराया गया और लोगों के लिए ई-ऑक्शन में लगाया गया था. गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 एवं सेक्टर-6 के 95 आवासीय और 7 व्यावसायिक प्लॉट ई-नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध थे. ई-ऑक्शन में इन प्लॉट्स की काफी डिमाण्ड रही. इनमें से 88 भूखण्ड दो से तीन गुना अधिक कीमत में बिके.

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस बार के ई-ऑक्शन में 425 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सम्पत्ति बेची है. पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराये गये इस ई-ऑक्शन में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. ई-नीलामी में तय कीमत से तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी और 28 लाख का प्लॉट डेढ़ करोड़ रुपये में बिका.

उपाध्यक्ष ने बताया कि ई-ऑक्शन में बोली लगाने वाले सभी सफल आवंटियों को जल्द से जल्द आवंटन पत्र जारी कर दिये जाएंगे. आवंटियों द्वारा इन सम्पत्तियों पर जो भी प्रोजेक्ट लाये जाएंगे, उसके लिए मानचित्र आदि स्वीकृत करने की समस्त कार्रवाई को सिंगल विन्डो सिस्टम के अंतर्गत होगी.

34 करोड़ का ग्रुप हाउसिंग प्लाट 47 करोड़ में बिकाः अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि ई-नीलामी में कुल 132 सम्पत्तियों की बिक्री हुई है. गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 में 28 लाख का 75 वर्गमीटर का आवासीय प्लॉट डेढ़ करोड़ रुपये में बिका. इसी तरह सेक्टर-6 में 72 लाख 99 हजार रुपये का 200 वर्गमीटर का आवासीय प्लॉट 2 करोड़ 99 लाख रुपये में बिका. सेक्टर-6 में 4647 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग प्लॉट 47 करोड़ रूपये में बिका, जिसकी कीमत 34 करोड़ थी.

व्यावसायिक प्लॉट पर लगी रिकॉर्ड बोलीः व्यावसायिक सेल के प्रभारी अधिशासी अभियंता मनोज सागर ने बताया कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में 905 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक प्लॉट पर रिकॉर्ड बोली लगी. 7.44 करोड़ रुपये कीमत का यह प्लॉट 20.88 करोड़ रुपये में बिका. गोमती नगर विस्तार में सेक्टर-5 में 162 वर्गमीटर का व्यावसायिक प्लॉट 1.57 करोड़ से बढ़कर 4.10 करोड़ रुपये में बिका. उन्होंने बताया कि बसन्तकुंज योजना व ट्रांसपोर्ट नगर की सम्पत्तियों पर भी लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखायी और यहां के प्लॉट 25 से 30 प्रतिशत की बढ़त पर बिके हैं.

