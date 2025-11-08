लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; मोहनलालगंज में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, गोमती नगर, बिजनौर और आशियाना में 18 निर्माण सील
वैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशॉप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, गोदाम व बहुमंजिला भवन पर कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 7:51 AM IST
लखनऊ: राजधानी में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शुक्रवार को कई कार्रवाई की हैं. इस दौरान गोमती नगर, बिजनौर व आशियाना में कुल 18 अवैध निर्माण सील किए गए. जिसमें आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशॉप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, गोदाम व बहुमंजिला भवन शामिल हैं. वहीं, मोहनलालगंज में 10 बीघा क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज और कार वर्कशॉप के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी. इनमें से कुछ जगहों पर फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई थी. ऐसे 6 अवैध मोटर गैराज को शुक्रवार को अभियान चलाकर सील किया गया. इसी तरह गोमती नगर के विराज खण्ड, विनीत खण्ड और गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 और 4 में चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए.
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि बिजनौर थानाक्षेत्र में आउटर रिंग रोड के पास ठकुराइन खेड़ा, बलवंत खेड़ा में अवैध रूप से बन रहे पांच व्यावसायिक निर्माण सील किए गए. वहीं, आशियाना और शहीद पथ के पास तीन अवैध बहुमंजिला भवन सील किए गए. इसके अलावा मोहम्मद दानिश द्वारा मोहनलालगंज के सोनई कजेहरा में 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया.
