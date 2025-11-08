ETV Bharat / state

लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; मोहनलालगंज में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, गोमती नगर, बिजनौर और आशियाना में 18 निर्माण सील

वैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशॉप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, गोदाम व बहुमंजिला भवन पर कार्रवाई.

अवैध निर्माण पर एलडीए की कार्रवाई
अवैध निर्माण पर एलडीए की कार्रवाई. (Photo Credit; LDA Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शुक्रवार को कई कार्रवाई की हैं. इस दौरान गोमती नगर, बिजनौर व आशियाना में कुल 18 अवैध निर्माण सील किए गए. जिसमें आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज, कार वर्कशॉप, निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, गोदाम व बहुमंजिला भवन शामिल हैं. वहीं, मोहनलालगंज में 10 बीघा क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से संचालित मोटर गैराज और कार वर्कशॉप के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी. इनमें से कुछ जगहों पर फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई थी. ऐसे 6 अवैध मोटर गैराज को शुक्रवार को अभियान चलाकर सील किया गया. इसी तरह गोमती नगर के विराज खण्ड, विनीत खण्ड और गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 और 4 में चार अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए.

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि बिजनौर थानाक्षेत्र में आउटर रिंग रोड के पास ठकुराइन खेड़ा, बलवंत खेड़ा में अवैध रूप से बन रहे पांच व्यावसायिक निर्माण सील किए गए. वहीं, आशियाना और शहीद पथ के पास तीन अवैध बहुमंजिला भवन सील किए गए. इसके अलावा मोहम्मद दानिश द्वारा मोहनलालगंज के सोनई कजेहरा में 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया.

TAGGED:

LDA ACTION ON ILLEGAL CONSTRUCTION
LUCKNOW ILLEGAL CONSTRUCTION
BULLDOZER ACTION IN LUCKNOW
ILLEGAL CONSTRUCTION SEALED
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.