एलडीए के नियम: लखनऊ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शा पास कराने की शर्तें, आप भी समझिए
उत्तर प्रदेश सरकार की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत बिल्डिंगों को वैध करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 11:07 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में संस्थानों के संचालकों के सामने अपनी बिल्डिंगों को वैध करते हुए नक्शा पास कराने की ज़रूरत पड़ गई है.
आज हम आपको एलडीए के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर नक्शा पास कराया जा सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत बिल्डिंगों को वैध करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया है. इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन नियमों के तहत आप अपनी बिल्डिंग का नक्शा एलडीए से पास करा सकते हैं.
ऐसे उपविधि 2025 के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए एलडीए से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है. केवल ऑनलाइन पंजीकरण और 1 रुपये का टोकन शुल्क जमा कर के निर्माण कराया जा सकता है.
500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के नक्शे विश्वास-आधारित ऑनलाइन प्रणाली से स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
घर यानी का आवासीय बिल्डिंग में छोटे स्तर पर व्यवसाय किया जा सकता है. नियमों के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी और अन्य शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर बने आवासीय बिल्डिंग में दुकान, कार्यालय, नर्सरी, होम-स्टे जैसी व्यवसाइक एक्टिविटी की जा सकती है.
इसके साथ ही घर आवासीय भवन के 25 प्रतिशत हिस्से का उपयोग डॉक्टर, वकील या अन्य पेशेवर एक्टिविटी के लिए बिना अलग नक्शा पास कराए किया जा सकता है, हालांकि पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है.
नियमों के तहत चौड़ी सड़कों पर अधिक निर्माण की अनुमति देते हुए FAR भी बढ़ा दिया है. 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर FAR की कोई सीमा नहीं रहेगी.
भवनों की ऊंचाई पर लगा सामान्य प्रतिबंध भी हटा दिया गया है, जिससे ऊंची इमारतों का निर्माण आसान हो गया है. हालांकि एयरपोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षित क्षेत्रों में पहले की तरह विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे.
उपविधि 2025 में ग्रीन-रेटेड भवनों को अतिरिक्त मुफ्त FAR दिया जाएगा. ग्राउंड कवरेज की बाध्यता भी समाप्त हो गई है. सेटबैक नियमों में भी राहत दी जा चुकी है.
होटल, अस्पताल और पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधाओं के लिए अलग से एनओसी लेने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है. वहीं ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार भी कम किया गया है, जिससे छोटे भूखंडों पर भी आवासीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं.
18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल तथा 9 मीटर चौड़ी सड़क पर क्लीनिक और प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकेंगे। भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के 10वें वर्ष में स्ट्रक्चरल ऑडिट भी अनिवार्य किया गया है.
एलडीए के मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम ने बताया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 लागू होने के बाद भवन का नक्शा पास कराना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.
उन्होंने कहा कि नए नियमों में पहले की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है.
केके गौतम के अनुसार लोग अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऑफीशियल वेबसाइट पर जीकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां आसानी से अपना नक्शा पास करा सकते हैं. अगर आवेदन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर समाधान कराया जा सकता है.