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लखनऊ में LDA का प्लॉन; कैलाशकुंज कॉम्पलेक्स को तोड़कर बनेगी 13 मंजिला बिल्डिंग

लखनऊ: LDA अपने 04 दशक पुराने कैलाशकुंज व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को री-डेवलपमेंट का मॉडल बनाएगा. पुराने भवन को तोड़कर वहां 13 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनाई जाएगी. जिसमें नीचे व्यावसायिक दुकानें और ऊपर प्रीमियम फ्लैट्स होंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करके री-डेवलपमेंट के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैलाशकुंज कॉम्पलेक्स 40 साल पुराना है. 6046 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित इस कॉम्पलेक्स में लगभग 280 दुकानें हैं. हाल ही में कॉम्पलेक्स का सर्वे कराया गया, जिसमें पाया गया कि बिल्डिंग जगह-जगह से जर्जर हो गई है और अधिकांश दुकानें बंद पड़ी हैं. वहीं, कुछ दुकानों, कॉमन एरिया व पार्किंग स्पेस में अनाधिकृत कब्जा है. उपाध्यक्ष ने बताया कि यह कॉम्पलेक्स काफी प्राइम लोकेशन पर स्थित है. इसके बावजूद अव्यवस्थाओं के कारण यह उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के री-डेवलपमेंट का प्रस्ताव तैयार कराया गया है.

110 करोड़ रूपये की लागत से होगा निर्माण

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पूर्व प्रस्ताव के तहत यह कार्य पीपीपी मोड पर कराया जाना था लेकिन, अब प्राधिकरण स्वयं पुराने कॉम्पलेक्स के स्थान पर नयी और आधुनिक सुविधाओं से लैस बिल्डिंग बनाकर री-डेवलपमेंट का मॉडल सेट करेगा. लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से 45 मीटर ऊंची 13 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी. जिसके भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर दुकानें व ऑफिस स्पेस रहेगा. वहीं, बाकी के तलों पर 03 बीएचके फ्लैट निर्मित किए जाएंगे.

पुराने आवंटियों को मिलेगा सवा गुना क्षेत्र