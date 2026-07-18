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गोमती नगर में 85 करोड़ रुपये की लागत से नालों की मरम्मत-निर्माण, 2 एकड़ में बनेगा कम्यूनिटी सेंटर और पार्क, LDA का ये है प्लान

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कार्यों का निरीक्षण किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार में जलभराव की समस्या से लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आईआईटी रूड़की की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 85 करोड़ रूपये की लागत से नालों के सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू करा दिया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को विकास कार्यों का निरीक्षण करके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. निरीक्षण करते वीसी. (Photo Credit; ETV Bharat) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के विनय खंड में हुसड़िया चौराहे से दयाल पैराडाइज चौराहे के मध्य लगभग 03 किलोमीटर लंबे नाले के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है. इसके तहत नाले के निर्माण के साथ क्षमता में वृद्धि कराई जा रही है. यह कार्य लगभग 63 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक 300 मीटर लंबाई में नाले का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है. इसी तरह विनीत खंड में हैनीमैन चौराहे से हुसड़िया चौराहे के मध्य लगभग 13 करोड़ रूपये की लागत से 1.4 किलोमीटर लंबे नाले की क्षमता वृद्धि का कार्य शुरू करा दिया गया है. इसके अतिरिक्त विराज खंड और विनम्र खण्ड में लगभग दो किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में आरसीसी नाले के निर्माण व क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जा रहा है. विभूति खंड में हाईकोर्ट के पास जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 40 लाख रूपये की लागत से सम्पवेल विकसित किया गया है. इससे गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार की लगभग 15 लाख की आबादी को बरसात में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी.