लखनऊ के डालीगंज, निशातगंज पुल और हनुमान सेतु के पास अब ये होगा खास
ग्रीन कॉरिडोर के नीचे विकसित किये जाएंगे स्पोर्ट्स एरीना, एलडीए अफसरों ने किया निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 10:22 AM IST
लखनऊ: ग्रीन कॉरिडोर के नीचे तीन स्थानों पर स्पोर्ट्स एरीना विकसित किये जाएंगे. इसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, पिकेल बॉल व बॉक्स क्रिकेट आदि की सुविधा मिलेगी.साथ ही बच्चों व युवाओं के लिए किड्स प्ले-एरिया व ओपन जिम भी रहेगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को समतामूलक चौक से डालीगंज के मध्य निर्मित किये जा रहे ग्रीन कॉरिडोर का निरीक्षण करके इस बाबत निर्देश दिये.
क्या होगा खास: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि निशातगंज पुल, हनुमान सेतु व डालीगंज पुल के पास नवनिर्मित ग्रीन कॉरिडोर के नीचे काफी रिक्त स्थान है.जहां लोगों के मनोरंजन व जरूरत के अनुसार सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए इन तीनों स्थानों पर बच्चों व युवाओं के लिए किड्स प्ले-एरिया, ओपन जिम व स्पोर्ट्स एरीना विकसित करने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने हाल ही में गोमती नगर में ग्वारी फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स एरीना विकसित किया है, जहां बास्केटबॉल व बैडमिंटन आदि की सुविधा है.इसी की तर्ज पर ग्रीन कॉरिडोर के नीचे भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
यहां ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में: समतामूलक चौक से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है.इसी माह लोकार्पण के बाद इसे नागरिकों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस रूट का निरीक्षण करके नवनिर्मित चौराहों पर स्कल्पचर्स लगाने और मीडियन पर पौधरोपण कराने के निर्देश दिये.उन्होंने कहा कि निशातगंज से हनुमान सेतु के मध्य विकसित किये गये स्ट्रेच में डबल आर्म स्ट्रीट लाइट्स लगवायी जाएं.
खाटू श्याम मंदिर के पास बनेगी पार्किंग: ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज से हनुमान सेतु के मध्य सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. निरीक्षण में पाया गया कि खाटू श्याम मंदिर के पास सड़क पर वाहन खड़े हो रहे हैं. इसके अलावा सड़क किनारे पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें भी लगती हैं. इस पर उपाध्यक्ष ने मंदिर प्रांगण के पास पार्किंग एवं वेंडिग जोन विकसित करने के निर्देश दिये. जिससे कि आने वाले समय में सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो.
उर्मिला वन के पास बनेगी स्लिप रोड: एलडीए द्वारा कुकरैल नदी के पास लगभग 18 एकड़ क्षेत्रफल में उर्मिला वन विकसित किया जा रहा है. वर्तमान में यहां आने-जाने के लिए बंधा रोड ही एक मात्र विकल्प है, जोकि काफी सकरी है। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने कुकरैल नदी की तरफ से उर्मिला वन एवं रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए स्लिप रोड बनाने के निर्देश दिये. स्लिप रोड बनने से इन दोनों जगह आवागमन बेहद आसान हो जाएगा और क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ेगी.इस मौके पर अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, पीआईयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर व अधिशासी अभियंता अजीत सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.
