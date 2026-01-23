रूमी गेट से पांच गुना ऊंची होगी LDA की नई ग्रुप हाउसिंग, बनाए जा रहे 300 लग्जरी फ्लैट्स
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, गोमती नगर विस्तार में नर्मदा अपार्टमेंट बनेगा. 2100 वर्गफिट के 300 लग्जरी फ्लैट्स होंगे. बुकिंग 24 जनवरी से होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 9:15 PM IST
लखनऊ: इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम में इतिहास रचने जा रहा है. अपनी सबसे ऊंची स्कीम एलडीए बहुत जल्द लॉन्च करेगा. यह स्कीम रूमी गेट से 5 गुना ऊंची होगी. ऐतिहासिक रूमी गेट 18 मीटर ऊंचा है जबकि यह अपार्टमेंट 90 मीटर ऊंचे होंगे. जिसमें 29 मंजिल होंगी. यह अपार्टमेंट आसमान छुएंगे.
जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस की सुविधा: गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में नर्मदा अपार्टमेंट बनेगा. इसमें लगभग 2100 वर्गफिट क्षेत्रफल के 300 लग्जरी फ्लैट्स और 12 पेंट हाउस होंगे. सोसाइटी में जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 500 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी. साथ ही लोगों की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कॉमर्शियल दुकानें भी होंगी. फ्लैट्स की कीमत 1.4 करोड़ रुपये से शुरू होंगी.
24 जनवरी से 23 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं. जिसके तहत 24 जनवरी से 23 फरवरी तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा.इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. फ्लैटों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
लोकेशन और कनेक्टिविटी होगी खास: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नर्मदा अपार्टमेंट की कनेक्टिविटी और लोकेशन बेहद प्राइम होगी. जी-20 रोड स्थित एलडीए के राप्ती अपार्टमेंट के ठीक बगल में इसका निर्माण कराया जाएगा. योजना से चंद कदमों की दूरी पर ही शहीद पथ, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, प्लासियो मॉल, पुलिस मुख्यालय आदि प्रमुख स्थल मिल जाएंगे. उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमाण्ड सर्वे कराया गया था. इसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गयी है.
90 मीटर ऊंचे 03 टावर बनेंगे: LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग 12,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले नर्मदा अपार्टमेंट में कुल 03 टावर होंगे, जिनकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर होगी. अपार्टमेंट में 3 बीएचके एवं स्टडी श्रेणी के कुल 300 फ्लैट होंगे. प्रत्येक फ्लैट लगभग 2100 वर्गफिट क्षेत्रफल का होगा। इसके अलावा 12 पेंट हाउस बनाये जाएंगे, जोकि लगभग 4,000 वर्गफिट क्षेत्रफल में होंगे. पेंट हाउस की कीमत 2.8 करोड़ रुपये से शुरू होगी.
330 करोड़ रुपये से पूरा होगा प्रोजेक्ट: मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि नर्मदा अपार्टमेंट का निर्माण 330 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा. प्रोजेक्ट को 03 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 05 वर्ष के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. फ्लैट के लिए पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात 36 महीने की किश्तों में पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी. वहीं, 45 से 90 दिनों में पूर्ण धनराशि जमा करने पर 6 से 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.
यह भी पढ़ें- मोक्ष की मणिकर्णिका : विरासत बनाम विकास