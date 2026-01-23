ETV Bharat / state

रूमी गेट से पांच गुना ऊंची होगी LDA की नई ग्रुप हाउसिंग, बनाए जा रहे 300 लग्जरी फ्लैट्स

लखनऊ में मिलेगा सपनों का घर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम में इतिहास रचने जा रहा है. अपनी सबसे ऊंची स्कीम एलडीए बहुत जल्द लॉन्च करेगा. यह स्कीम रूमी गेट से 5 गुना ऊंची होगी. ऐतिहासिक रूमी गेट 18 मीटर ऊंचा है जबकि यह अपार्टमेंट 90 मीटर ऊंचे होंगे. जिसमें 29 मंजिल होंगी. यह अपार्टमेंट आसमान छुएंगे. जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस की सुविधा: गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-4 में नर्मदा अपार्टमेंट बनेगा. इसमें लगभग 2100 वर्गफिट क्षेत्रफल के 300 लग्जरी फ्लैट्स और 12 पेंट हाउस होंगे. सोसाइटी में जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 500 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी. साथ ही लोगों की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कॉमर्शियल दुकानें भी होंगी. फ्लैट्स की कीमत 1.4 करोड़ रुपये से शुरू होंगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किये. (Photo Credit: ETV Bharat) 24 जनवरी से 23 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं. जिसके तहत 24 जनवरी से 23 फरवरी तक फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा.इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. फ्लैटों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.