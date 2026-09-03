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लखनऊ में LDA का फिर बड़ा एक्शन, अलीगंज, चिनहट व गोमती नगर में 14 अवैध निर्माण सील

गोसाईंगंज, बिजनौर व दुबग्गा में बुलडोजर एक्शन, 13 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त.

lda lucknow takes action 14 illegal constructions sealed aliganj chinhat gomti nagar
लखनऊ में LDA का फिर बड़ा एक्शन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:47 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: अलीगंज में आवासीय भू-उपयोग में बनी अवैध व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ एलडीए ने लगातार दूसरे दिन भी अभियान चलाया. जिसमें स्थानीय लोगों के विरोध के बीच छह अवैध कॉम्पलेक्स सील किये गए. वहीं, चिनहट व गोमती नगर में 08 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गयी. उधर, गोसाईंगंज, बिजनौर व दुबग्गा में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 13 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.


लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की सख्ती के बाद हरकत में आयी प्रवर्तन टीम ने बुधवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की. प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि अलीगंज की चन्द्रलोक कालोनी के सेक्टर-ई, सेक्टर-एफ, सेक्टर-जे, सेक्टर-ई में कार्रवाई की गई. छह व्यावसायिक बिल्डिंगों को सील किया . जोनल अधिकारी ने बताया कि सील किये गये भवनों में शोरूम, रेस्त्रां, निजी बैंक, गोदाम, स्पोर्ट्स सेंटर आदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थीं.

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि चिनहट के ग्राम-लौलाई, दमरिया, भुजंगीपुरवा, मल्हौर, अशरफ विहार कालोनी व गोमती नगर के विराट खण्ड में अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान चलाया गया. आठ अवैध निर्माणों को सील किया गया.

lda lucknow takes action 14 illegal constructions sealed aliganj chinhat gomti nagar
लखनऊ में LDA का फिर बड़ा एक्शन. (etv bharat)
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लखनऊ में LDA का फिर बड़ा एक्शन. (etv bharat)

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोसाईंगंज के दाउद नगर में 06 बीघा व दो बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था. इसके अलावा बिजनौर के हिमांचल नगर में दो बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करायी जा रही थी. एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन तीनों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा थानाक्षेत्र के ग्राम-जेहटा, जिलहपुर मौरा व अमेठिया सलेमपुर में अभियान चलाया गया . इस दौरान दिलीप मिश्रा, मोहम्मद कमर, जितेन्द्र कुमार, विजय पाल सिंह, इस्लाम, उमर अली व अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.


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