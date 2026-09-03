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लखनऊ में LDA का फिर बड़ा एक्शन, अलीगंज, चिनहट व गोमती नगर में 14 अवैध निर्माण सील

लखनऊ: अलीगंज में आवासीय भू-उपयोग में बनी अवैध व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ एलडीए ने लगातार दूसरे दिन भी अभियान चलाया. जिसमें स्थानीय लोगों के विरोध के बीच छह अवैध कॉम्पलेक्स सील किये गए. वहीं, चिनहट व गोमती नगर में 08 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गयी. उधर, गोसाईंगंज, बिजनौर व दुबग्गा में लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 13 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.





लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की सख्ती के बाद हरकत में आयी प्रवर्तन टीम ने बुधवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की. प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि अलीगंज की चन्द्रलोक कालोनी के सेक्टर-ई, सेक्टर-एफ, सेक्टर-जे, सेक्टर-ई में कार्रवाई की गई. छह व्यावसायिक बिल्डिंगों को सील किया . जोनल अधिकारी ने बताया कि सील किये गये भवनों में शोरूम, रेस्त्रां, निजी बैंक, गोदाम, स्पोर्ट्स सेंटर आदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थीं.

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि चिनहट के ग्राम-लौलाई, दमरिया, भुजंगीपुरवा, मल्हौर, अशरफ विहार कालोनी व गोमती नगर के विराट खण्ड में अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान चलाया गया. आठ अवैध निर्माणों को सील किया गया.