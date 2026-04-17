खुशखबरी! लखनऊ के अटल नगर के 630 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन कल से, 1-2 BHK फ्लैटों के लिए 1 माह तक होंगे आवेदन

प्रतीकात्मक. (etv bharat)
लखनऊ: एलडीए एक बार फिर अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ‘अटल नगर योजना’ में कुल 630 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खोलने जा रहा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.
कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन: इसके अंतर्गत वन बीएचके के 539 एवं 02 बीएचके के 91 फ्लैटों के लिए 18 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण खोला जाएगा, जोकि 01 माह तक चलेगा. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट (https://ldalucknow.in) के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. भवनों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
कितना है फ्लैट का क्षेत्रफल: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन फ्लैटों की कीमत लगभग 9.82 लाख रूपये से शुरू होती है. पूर्व में लॉटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया गया था. जिसमें शेष 630 फ्लैटों के लिए 18 अप्रैल से 17 मई तक पुनः पंजीकरण खोला जा रहा है.लिफ्ट व पावर बैकअप की सुविधा: अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, लिफ्ट, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की सुविधा दी गई है. उन्होंने बताया कि 01 बीएचके के फ्लैट के लिए 55,658 रूपये और दो बीएचके के फ्लैट के लिए 1,00852 रूपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है, जोकि आवंटन न होने की दिशा में आवेदक को वापस कर दिया जाएगा.अटल नगर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अटल नगर योजना का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने योजना में लगभग 500 चार पहिया वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए ले-आउट में उपयुक्त स्थान चिन्हित करते हुए 15 दिन के अंदर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए. उपाध्यक्ष ने वाह्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की. जिसमें उन्होंने एक माह के अंदर ड्रेनेज, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व एसटीपी से सीवर लाइन को जोड़ने का कार्य कराने के निर्देश दिये. निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी. (lda)
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