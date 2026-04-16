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लखनऊ की सबसे बड़ी आवासीय वरुण विहार योजना शहर से होगी कनेक्ट, 20 मिनट में पहुंचेंगे शहर, 2100 Plots की रजिस्ट्रेशन डेट भी Final

एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार होगा: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को वरुण विहार योजना का निरीक्षण करके एलिवेटेड रोड के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जीएच कैनाल के समानांतर इस मास्टर प्लान रोड से शहर के दो छोर सीधे कनेक्ट होंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और योजना की उपयोगिता बढ़ेगी.

लखनऊ: आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित एलडीए (LDA) की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना ‘वरुण विहार’ मुख्य शहर से कनेक्ट होगी. इसके लिए हैदर कैनाल के समानांतर लगभग 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड विकसित की जाएगी. जिससे हजरतगंज से वरुण विहार का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा, जिसे अभी तय करने में 50 मिनट तक का समय लगता है.

कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन: योजना के 02 सेक्टरों क्रमशः कैलाश खण्ड एवं काशी खण्ड में जून में लगभग 2100 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. उपाध्यक्ष ने इन दोनों सेक्टर व आसपास के क्षेत्र में ले-आउट के अनुसार 60 मीटर, 45 मीटर व 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर कराने के निर्देश दिये हैं. आगरा एक्सप्रेस-वे पर कुल 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है.

निरीक्षण करते एलडीए अफसर. (lda)

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दोना गांव में बने अस्थायी साइट ऑफिस में कैम्प करके अर्जन की कार्रवाई की समीक्षा की. इसमें प्रभारी अधिकारी-अर्जन विराग करवरिया ने अवगत कराया कि अभी तक 853 हेक्टेयर भूमि के सहमति पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 335 हेक्टेयर भूमि का बैनामा प्राधिकरण के पक्ष में हो चुका है. इस पर उपाध्यक्ष ने सेक्टर वार विवरण तैयार करने के निर्देश दिये. जिससे नक्शे में यह स्पष्ट हो सके कि किस सेक्टर में कितनी भूमि खरीदी जा चुकी है और कितनी भूमि के सहमति पत्र मिले हैं.

अनंत नगर योजना की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नादरगंज से टीएस मिश्र विद्यालय, मोहान रोड होते हुए किसान पथ तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है. जिसके लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उपाध्यक्ष ने मौके का निरीक्षण करके जल्द से जल्द कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये. उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देश दिये कि मार्ग पर स्थित सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए. इस मौके पर मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे.

योजना पर एक नजर

आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी वरुण विहार योजना विकसित कर रहा है. इसमें 15,000 भूखंड विकसित किए जाएंगे.

यहां लगभग 4 लाख की आबादी बसाने की तैयारी है. इस योजना में न केवल आवासीय सुविधाएं होंगी, बल्कि उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन बेल्ट, पार्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स भी विकसित करने का प्लान है.



इन गांवों की जमीन मिलाकर तैयार हो रही योजना: वरुण विहार योजना काकोरी ब्लॉक के 8 गांवों- भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना - की जमीन पर विकसित की जा रही है. यह परियोजना 6,580 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी. इस योजना में 25 सेक्टर विकसित की जाएगी. 300 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा.800 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट, पार्क, वॉटर बॉडीज और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनेगा.

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