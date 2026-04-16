लखनऊ की सबसे बड़ी आवासीय वरुण विहार योजना शहर से होगी कनेक्ट, 20 मिनट में पहुंचेंगे शहर, 2100 Plots की रजिस्ट्रेशन डेट भी Final

लखनऊ की सबसे बड़ी आवासीय वरुण विहार योजना शहर से होगी कनेक्ट, 20 मिनट में पहुंचेंगे शहर, 2100 Plots की रजिस्ट्रेशन डेट भी Final
एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश, योजना के 02 सेक्टरों में जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 7:46 AM IST
लखनऊ: आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित एलडीए (LDA) की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना ‘वरुण विहार’ मुख्य शहर से कनेक्ट होगी. इसके लिए हैदर कैनाल के समानांतर लगभग 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड विकसित की जाएगी. जिससे हजरतगंज से वरुण विहार का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा, जिसे अभी तय करने में 50 मिनट तक का समय लगता है.
एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव तैयार होगा: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को वरुण विहार योजना का निरीक्षण करके एलिवेटेड रोड के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जीएच कैनाल के समानांतर इस मास्टर प्लान रोड से शहर के दो छोर सीधे कनेक्ट होंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और योजना की उपयोगिता बढ़ेगी.
कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन: योजना के 02 सेक्टरों क्रमशः कैलाश खण्ड एवं काशी खण्ड में जून में लगभग 2100 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. उपाध्यक्ष ने इन दोनों सेक्टर व आसपास के क्षेत्र में ले-आउट के अनुसार 60 मीटर, 45 मीटर व 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए शीघ्र टेंडर कराने के निर्देश दिये हैं. आगरा एक्सप्रेस-वे पर कुल 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है.
योजना पर एक नजर
आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी वरुण विहार योजना विकसित कर रहा है. इसमें 15,000 भूखंड विकसित किए जाएंगे.
यहां लगभग 4 लाख की आबादी बसाने की तैयारी है. इस योजना में न केवल आवासीय सुविधाएं होंगी, बल्कि उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन बेल्ट, पार्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स भी विकसित करने का प्लान है.
इन गांवों की जमीन मिलाकर तैयार हो रही योजना: वरुण विहार योजना काकोरी ब्लॉक के 8 गांवों- भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना - की जमीन पर विकसित की जा रही है. यह परियोजना 6,580 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी. इस योजना में 25 सेक्टर विकसित की जाएगी. 300 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा.800 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट, पार्क, वॉटर बॉडीज और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनेगा.
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