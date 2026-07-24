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हजरतगंज मार्केट में हटाये जाएंगे अवैध साइनेज बोर्ड, नाजा मार्केट से हटेगा अतिक्रमण

लखनऊ: हजरगंज मार्केट में अवैध साइनेज बोर्ड हटाए जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को स्थल निरीक्षण करके इस बाबत निर्देश दिये हैं.इसके अलावा नाजा मार्केट में पाथ-वे से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गए हैं.



हजरतगंज में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के तहत कराये जा रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी उपाध्यक्ष ने निरीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कुछ जगहों पर मानक विपरीत साइनेज बोर्ड अभी तक हटाये नहीं गए हैं, जबकि दुकानदारों को दी गयी नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी है. इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी साइन बोर्ड को निर्धारित मानक के अनुसार एकरूप किया जाए. वहीं, हजरतगंज मुख्य मार्केट से लगी हुयी गलियों में जलभराव की समस्या के दृष्टिगत उपाध्यक्ष ने सभी नालियों को मुख्य नाले से कनेक्ट करने के निर्देश दिए.



नाजा मार्केट में अतिक्रमण पर नोटिस

उपाध्यक्ष ने नाजा मार्केट का भी निरीक्षण किया. जिसमें कुछ दुकानों के बाहर कॉमन एरिया एवं पाथ-वे में अवैध अतिक्रमण पाया गया. इस पर उपाध्यक्ष ने सम्बंधित दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये.



महर्षि सुपंच पार्क का सौंदर्यीकरण

उपाध्यक्ष ने नगर निगम कार्यालय के पास स्थित महर्षि सुपंच पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि आसपास बड़ी संख्या में खाने-पीने की दुकानों के चलते काफी भीड़ आती है. इसे ध्यान में रखते हुए पार्क में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए. साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खाने-पीने से सम्बंधित स्लोगन लिखवाये जाए.



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