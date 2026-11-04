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एलडीए: नैमिष नगर और वरुण विहार के भूखण्डों की पहली लॉटरी आज से

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजनाओं के भूखण्डों की पहली लॉटरी 04 नवंबर, 2026 से आयोजित की जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिये हैं. लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा जहां पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रॉ की पर्चियां निकाली जाएंगी.



उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीतापुर रोड पर 4,100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रही नैमिष नगर योजना के प्रथम चरण में ब्रह्म खण्ड, भूमि खण्ड फेज-1 एवं भूमि खण्ड फेज- 2 में 72 से लेकर 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड हैं. दिनांक 04 नवंबर को 72 एवं 112.5 वर्ग मीटर, 05 नवंबर को 162 एवं 200 वर्ग मीटर एवं 06 नवंबर को 288 एवं 450 वर्ग मीटर भूखण्ड के समस्त श्रेणी के आवेदकों के मध्य लकी ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में प्रातः 10 बजे किया जाएगा.



इसी तरह आगरा एक्सप्रेस-वे के निकट 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रही वरुण विहार योजना के प्रथम चरण काशी खण्ड, कैलाश खण्ड फेज-1 एवं कैलाश खण्ड फेज-2 में 112.5 से 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड हैं। दिनांक 04 नवंबर को 112.5 वर्ग मीटर, 05 नवंबर को 200 वर्ग मीटर एवं 06 नवंबर को 162, 288, 300 एवं 450 वर्ग मीटर भूखण्ड के समस्त श्रेणी के आवेदकों के मध्य लकी ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में प्रातः 10 बजे किया जाएगा.



यू-ट्यूब पर होगा लाइव प्रसारण

नैमिष नगर एवं वरुण विहार योजना में प्रथम चरण के भूखण्डों के लिए 24 सितम्बर से 27 अक्टूबर, 2026 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था. अब 04, 05 एवं 06 नवंबर, 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रॉ का आयोजन करके भूखण्डों का आवंटन किया जाएगा. लॉटरी की पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.