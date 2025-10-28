ETV Bharat / state

LDA नए साल में लखनऊ वालों को देगा तोहफा; खुलेगा स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क

पार्क की खासियत यह है कि यहां देश के इतिहास को जीवंत तरीके से दिखाया जाएगा. दिसंबर के अंत तक सभी काम पूरे हो जाएंगे.

लखनऊ में चल रहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क के निर्माण का कार्य.
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों को विकास प्राधिकरण नए साल पर बड़ा तोहफा देगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) नए साल 2026 की शुरुआत में हरदोई रोड पर बन रहे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क' को आम लोगों के लिए खोलेगा.

यह पार्क देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं को समर्पित है. प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पार्क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. दिसंबर के अंत तक सभी काम पूरे हो जाएंगे. पार्क की खासियत यह है कि यहां देश के इतिहास को जीवंत तरीके से दिखाया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, यह पार्क सिर्फ एक हरा-भरा स्थान नहीं होगा, बल्कि युवाओं और बच्चों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देने वाला केंद्र बनेगा. पार्क में अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं.

इनके जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी और इंटरएक्टिव स्क्रीन भी होंगी, जहां आगंतुक उनकी कहानियां सुन और देख सकेंगे. पार्क 25 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें जॉगिंग ट्रैक, योगा जोन, बच्चों के खेल क्षेत्र, फव्वारे और सुंदर लॉन शामिल हैं. हजारों पेड़-पौधे लगाए गए हैं. गोमती नदी के किनारे बनी यह जगह शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति प्रदान करेगी.

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्क में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं. कार्य की प्रगति पर नजर डालें तो अब तक 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. मुख्य प्रवेश द्वार, प्रतिमाओं की स्थापना और लैंडस्केपिंग का काम हो चुका है.

ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से समझौता न हो. प्राधिकरण के इंजीनियर रोजाना साइट पर निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि समय पर उद्घाटन हो सके. यह पार्क लखनऊ की सैर-सपाटे की जगहों में नया आकर्षण जोड़ेगा.

