ETV Bharat / state

LDA नए साल में लखनऊ वालों को देगा तोहफा; खुलेगा स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क

लखनऊ में चल रहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क के निर्माण का कार्य. ( Photo Credit; Lucknow Development Authority )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों को विकास प्राधिकरण नए साल पर बड़ा तोहफा देगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) नए साल 2026 की शुरुआत में हरदोई रोड पर बन रहे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क' को आम लोगों के लिए खोलेगा.

यह पार्क देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं को समर्पित है. प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पार्क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. दिसंबर के अंत तक सभी काम पूरे हो जाएंगे. पार्क की खासियत यह है कि यहां देश के इतिहास को जीवंत तरीके से दिखाया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, यह पार्क सिर्फ एक हरा-भरा स्थान नहीं होगा, बल्कि युवाओं और बच्चों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देने वाला केंद्र बनेगा. पार्क में अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं.

इनके जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी और इंटरएक्टिव स्क्रीन भी होंगी, जहां आगंतुक उनकी कहानियां सुन और देख सकेंगे. पार्क 25 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें जॉगिंग ट्रैक, योगा जोन, बच्चों के खेल क्षेत्र, फव्वारे और सुंदर लॉन शामिल हैं. हजारों पेड़-पौधे लगाए गए हैं. गोमती नदी के किनारे बनी यह जगह शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति प्रदान करेगी.