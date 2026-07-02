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लखनऊ की अटल नगर स्कीम में 808 फ्लैटों की लॉटरी, सबसे सस्ता फ्लैट 9.82 लाख का

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में हुआ लॉटरी का आयोजन, पारदर्शी प्रक्रिया से फ्लैट आवंटित हुए.

lda lucknow atal nagar scheme lottery held 808 flats
लखनऊ की अटल नगर स्कीम में निकली 808 फ्लैटों की लॉटरी. (lda media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:21 AM IST

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लखनऊ: LDA ने बुधवार को अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में हुये इस लॉटरी ड्रा में 4469 आवेदकों के मध्य फ्लैटों की पर्चियां निकाली. एलडीए का दावा है कि उनके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में बरती पारदर्शिता की लोगों ने खूब सराहना की.


सबसे सस्ता फ्लैट कितने का: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा में लांच अटल नगर आवासीय योजना में 01 बीएचके और 02 बीएचके के कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन फ्लैटों की कीमत 9.82 लाख रूपये से शुरू है. एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट के साथ-साथ स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग की सुविधा का प्रावधान किया है.

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भाग लेने पहुंचे आवेदक. (lda media cell.)

सपनों का आशियाना मिला: उन्होंने बताया कि योजना में 01 बीएचके के 135 और 02 बीएचके के 673 फ्लैट शेष थे. जिसके लिए 18 अप्रैल से 18 मई के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था. इसमें 01 बीएचके के भवनों के लिए 1666 और 02 बीएचके के भवनों के लिए 2803 आवेदकों ने पंजीकरण कराया था. अपर सचिव ने बताया कि बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में 4469 आवेदकों के मध्य फ्लैटों का लकी ड्रा खोला गया. जिसमें खुले मंच पर आवेदकों को बुलाकर उन्हीं के हाथों से ही लॉटरी ड्रा की पर्चियां निकलवायी.इस तरह से कुल 808 परिवारों को इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपने सपनों का आशियाना मिला.

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अटल नगर योजना में निकली 808 फ्लैटों की लॉटरी. (lda media cell.)

खुशी से खिले चेहरे: लॉटरी की पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया गया.कार्यक्रम में शामिल हुयीं नायरा ने बताया कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से आवेदन किया था और उनका नाम आ गया. नायरा ने एलडीए द्वारा बरती गयी पारदर्शी प्रक्रिया की खूब सराहना की। इसी तरह लॉटरी में सफल रहे कैलाश मिश्रा ने व्यवस्था की सराहना करते हुए एलडीए को धन्यवाद दिया.

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