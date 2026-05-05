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LUCKNOW के अटल नगर FLATS की किश्तें हुईं और आसान, LDA ने दी ये राहत

LDA Flats खरीदने के लिए दे रहा मौका, कुल 2496 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे.

lda lucknow atal nagar flats now be available in easy installments of 10 years
लखनऊ के अटल नगर फ्लैट अब 10 साल की आसान किश्तों में ले सकेंगे. (lda)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:53 AM IST

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लखनऊ: LDA ने अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अटल नगर को और अधिक बजट फ्रेंडली बनाया है. अब इसे आप 10 वर्ष की आसान किश्तों में FLATS ले सकेंगे, वो भी पहले से कम ब्याज दर पर. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की मांग पर इस बड़ी राहत की घोषणा की है. छूट सम्बंधी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

कितने फ्लैट उपलब्ध हैं: एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन फ्लैटों की कीमत 9.83 लाख रूपये से शुरू होती है. यहां अधिकांश फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया जा चुका है. 630 फ्लैटों के लिए 18 अप्रैल से 17 मई, 2026 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया है. इसमें एक बीचके के 539 और 02 बीचके के 91 फ्लैट शामिल हैं.

कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत किश्तों का विकल्प चुनने वाले आवंटियों को 07 वर्ष की 84 किश्तों में भुगतान करना होता था, वो भी 09 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर. इससे एक बीएचके के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग 15,000 रुपये बनती थी, जिससे आवंटियों के मासिक बजट पर बोझ पड़ रहा था. लोगों की मांग पर इसकी समीक्षा की गयी और छूट का प्रावधान किया गया है.

lda lucknow atal nagar flats now be available in easy installments of 10 years
लखनऊ के अटल नगर में बने फ्लैट. (lda)
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लखनऊ के अटल नगर में बने फ्लैट. (lda)

लोगों को मिलेगा छूट का लाभ: नयी व्यवस्था के तहत अब लोगों को सात वर्ष की जगह 10 वर्ष की 120 आसान किश्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा ब्याज दर में भी 02 प्रतिशत की छूट दी गयी है जिससे 09 प्रतिशत की जगह 07 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से किश्तें बनेंगी. इससे एक बीचके के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग 10,767 रुपये बनेगी, जोकि पहले की तुलना में लगभग 4,000 रूपये कम होगी. छूट मिलने से आम नागरिक आसानी से अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे.

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लखनऊ के अटल नगर में बने फ्लैट. (lda)
लिफ्ट व पावर बैकअप की सुविधा: वीसी ने बताया कि अटल नगर में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, लिफ्ट, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग आदि की सुविधा दी गयी है. 01 बीएचके के फ्लैट के लिए 55,658 रूपये और दो बीएचके के फ्लैट के लिए 1,00852 रूपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है, जोकि आवंटन न होने की दिशा में आवेदक को वापस कर दिया जाएगा.15 दिन में 642 ने कराया पंजीकरण: अटल नगर योजना के भवनों के लिए पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा. वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि 15 दिनों में 2,108 लोगों ने रजिस्ट्रेशन बुकलेट खरीदी है, जिनमें से 642 लोगों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया है.

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