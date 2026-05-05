LUCKNOW के अटल नगर FLATS की किश्तें हुईं और आसान, LDA ने दी ये राहत
LDA Flats खरीदने के लिए दे रहा मौका, कुल 2496 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:53 AM IST
लखनऊ: LDA ने अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अटल नगर को और अधिक बजट फ्रेंडली बनाया है. अब इसे आप 10 वर्ष की आसान किश्तों में FLATS ले सकेंगे, वो भी पहले से कम ब्याज दर पर. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की मांग पर इस बड़ी राहत की घोषणा की है. छूट सम्बंधी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
कितने फ्लैट उपलब्ध हैं: एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं. 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन फ्लैटों की कीमत 9.83 लाख रूपये से शुरू होती है. यहां अधिकांश फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया जा चुका है. 630 फ्लैटों के लिए 18 अप्रैल से 17 मई, 2026 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया है. इसमें एक बीचके के 539 और 02 बीचके के 91 फ्लैट शामिल हैं.
कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत किश्तों का विकल्प चुनने वाले आवंटियों को 07 वर्ष की 84 किश्तों में भुगतान करना होता था, वो भी 09 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर. इससे एक बीएचके के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग 15,000 रुपये बनती थी, जिससे आवंटियों के मासिक बजट पर बोझ पड़ रहा था. लोगों की मांग पर इसकी समीक्षा की गयी और छूट का प्रावधान किया गया है.
लोगों को मिलेगा छूट का लाभ: नयी व्यवस्था के तहत अब लोगों को सात वर्ष की जगह 10 वर्ष की 120 आसान किश्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा ब्याज दर में भी 02 प्रतिशत की छूट दी गयी है जिससे 09 प्रतिशत की जगह 07 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से किश्तें बनेंगी. इससे एक बीचके के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग 10,767 रुपये बनेगी, जोकि पहले की तुलना में लगभग 4,000 रूपये कम होगी. छूट मिलने से आम नागरिक आसानी से अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे.
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