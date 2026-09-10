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LDA की अनंत नगर योजना, जिसके 460 प्लॉटों के लिए 8229 आवेदन, जानिए कितनी बड़ी है ये योजना?

योजना के पांचवें चरण में ऑनलाइन पंजीकरण की होड़ मची.

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LDA की अनंत नगर योजना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:32 AM IST

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Updated : September 10, 2026 at 8:57 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: मोहान रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से विकसित की जा रही अनंत नगर आवासीय योजना में भूखंड पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. योजना के पांचवें चरण में 460 भूखंडों के लिए खोले गए ऑनलाइन पंजीकरण में 8,229 लोगों ने आवेदन किया है. बुधवार को पंजीकरण की अंतिम तिथि थी और शाम सात बजे तक कुल 8,229 आवेदकों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. लॉटरी की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. सीमित संख्या में भूखंडों के मुकाबले बड़ी संख्या में आवेदन आने से योजना के प्रति लोगों की दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मोहान रोड पर करीब 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के लिए आशियाना उपलब्ध कराने की योजना है. अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है. इसमें चौड़ी सड़कों के साथ-साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछाई जा रही हैं.

योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी. इसके अलावा करीब 130 एकड़ क्षेत्रफल में पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित किए जाएंगे. इससे अनंत नगर को पर्यावरण के लिहाज से भी एक हरा-भरा और व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र बनाने की योजना है. आशीष खंड के 460 भूखंडों के लिए हुआ पंजीकरण एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि अनंत नगर योजना के पहले चार चरणों में करीब 1,700 भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है. इन चरणों में 35 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था.

उन्होंने बताया कि योजना के पांचवें चरण में आशीष खंड के 460 भूखंडों के लिए नौ अगस्त से नौ सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी. निर्धारित अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर योजना में अपनी रुचि दिखाई. आशीष खंड में उपलब्ध कराए गए 460 भूखंड तीन अलग-अलग श्रेणियों के हैं. इनमें 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 23 भूखंड, 162 वर्गमीटर के 12 भूखंड और 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 425 भूखंड शामिल हैं. इन भूखंडों के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा.


अनंत नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं
अनंत नगर योजना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सुव्यवस्थित आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. योजना की प्रमुख विशेषताओं में उत्कृष्ट सड़क नेटवर्क, करीब 130 एकड़ में ग्रीन स्पेस, स्वच्छ जल आपूर्ति, भूमिगत लाइनों के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सामुदायिक केंद्र, ठोस कचरा प्रबंधन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी सुविधाएं शामिल हैं.



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Last Updated : September 10, 2026 at 8:57 AM IST

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