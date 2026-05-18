लखनऊ में आशियाने का सपना होगा पूरा; गोमती नगर विराज खंड में बनेंगे 646 प्रीमियम फ्लैट्स, 19 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) गोमती नगर के विराज खंड में 760 करोड़ रुपये की लागत से 'लेक व्यू अपार्टमेंट' बनाने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 9:24 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर के विराज खण्ड में LDA भव्य 'लेक व्यू अपार्टमेंट' का निर्माण कराएगा. इस बहुप्रतीक्षित आवासीय परियोजना में लगभग 2340 वर्गफिट सुपर एरिया क्षेत्रफल के कुल 646 प्रीमियम फ्लैट्स बनाए जाएंगे. इस आधुनिक सोसाइटी में निवासियों के लिए स्वीमिंग पूल, सुंदर पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, 24 घंटे पावर बैकअप और 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की बेहतरीन सुविधाएं होंगी. इसके साथ ही अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कॉमर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी.
19 मई से पंजीकरण शुरू: इस प्रीमियम फ्लैट की अनुमानित कीमत लगभग 1.13 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सम्बंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं. नए आदेश के तहत 19 मई से 18 जून 2026 के मध्य इन फ्लैटों के लिए बुकिंग और पंजीकरण खोला जा रहा है. इच्छुक खरीदारों के लिए पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन कराया जा सकेगा.
पारदर्शी लॉटरी से होगा आवंटन: इस योजना में आवेदन के लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करनी होगी. हालांकि नियमों के तहत आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए यह पंजीकरण शुल्क महज 2.5 प्रतिशत ही देय होगा. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लेक व्यू अपार्टमेंट विराज खण्ड में बेहद प्राइम लोकेशन पर बनने जा रहा है.
प्राइम लोकेशन पर मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं: इस आवासीय परियोजना से कुछ ही मिनटों की दूरी पर शहीद पथ, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, अवध बस स्टेशन, सिनेपॉलिस मॉल, विश्वस्तरीय हॉस्पिटल और नामचीन स्कूल आदि प्रमुख स्थल मिल जाएंगे. इसके साथ ही अपार्टमेंट के ठीक पास स्थित प्राकृतिक झील के परिक्षेत्र में एक शानदार एंटरटेन्मेंट जोन एवं जॉगिंग ट्रैक भी विशेष रूप से विकसित किया जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आसमान छूते 60 मीटर ऊंचे कुल 03 भव्य टावर बनाए जाएंगे. लेक व्यू अपार्टमेंट में 19 मंजिल के ये तीनों टावर वास्तुकला के आधुनिक मानकों पर तैयार होंगे.
निजी बिल्डर्स से काफी कम होगी कीमत: अपार्टमेंट में 03 बीएचके प्लस सर्वेंट (3 BHK + Servant Room) श्रेणी के सभी 646 फ्लैट्स आधुनिक लेआउट पर आधारित होंगे. प्रत्येक फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 2340 वर्गफिट होगा, जिसकी सरकारी कीमत 1.13 करोड़ रुपये तय की गयी है. इस पूरे गोमती नगर रीजन में निजी विकासकर्ताओं (प्राइवेट बिल्डर्स) द्वारा निर्मित किये जा रहे अपार्टमेंट्स की तुलना में एलडीए के इन फ्लैट्स की कीमत काफी कम होगी. एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि इस पूरे लेक व्यू अपार्टमेंट का निर्माण लगभग 760 करोड़ रुपये की भारी लागत से कराया जाएगा.
एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट: प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को आगामी 03 वर्ष में हर हाल में पूरा करने का कड़ा लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 05 वर्ष के भीतर सभी सफल आवंटियों को फ्लैट का भौतिक कब्जा अनिवार्य रूप से प्रदान कर दिया जाएगा. फ्लैट के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात शेष धनराशि जमा करने के लिए 36 महीने की आसान किश्तों की सुविधा मिलेगी. वहीं, आवंटन के बाद 45 से 90 दिनों के भीतर पूर्ण धनराशि का एकमुश्त भुगतान करने वाले खरीदारों को कुल मूल्य पर 6 से 4 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी.
यह भी पढ़ें- चीनी निर्यात पर ब्रेक; गन्ना किसानों पर क्या पड़ेगा असर? पढ़िए मोदी सरकार के फैसले का पूरा विश्लेषण