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लखनऊ में आशियाने का सपना होगा पूरा; गोमती नगर विराज खंड में बनेंगे 646 प्रीमियम फ्लैट्स, 19 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू

निजी बिल्डरों से काफी कम कीमत में सरकारी प्रीमियम फ्लैट, एलडीए लेक व्यू प्रोजेक्ट की खासियतें जानें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर के विराज खण्ड में LDA भव्य 'लेक व्यू अपार्टमेंट' का निर्माण कराएगा. इस बहुप्रतीक्षित आवासीय परियोजना में लगभग 2340 वर्गफिट सुपर एरिया क्षेत्रफल के कुल 646 प्रीमियम फ्लैट्स बनाए जाएंगे. इस आधुनिक सोसाइटी में निवासियों के लिए स्वीमिंग पूल, सुंदर पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, 24 घंटे पावर बैकअप और 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की बेहतरीन सुविधाएं होंगी. इसके साथ ही अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कॉमर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी. 19 मई से पंजीकरण शुरू: इस प्रीमियम फ्लैट की अनुमानित कीमत लगभग 1.13 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सम्बंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं. नए आदेश के तहत 19 मई से 18 जून 2026 के मध्य इन फ्लैटों के लिए बुकिंग और पंजीकरण खोला जा रहा है. इच्छुक खरीदारों के लिए पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन कराया जा सकेगा. शहीद पथ और मॉल के पास 60 मीटर ऊंचे बनेंगे 3 टावर, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दी मंजूरी. (Photo Credit: ETV Bharat) पारदर्शी लॉटरी से होगा आवंटन: इस योजना में आवेदन के लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करनी होगी. हालांकि नियमों के तहत आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए यह पंजीकरण शुल्क महज 2.5 प्रतिशत ही देय होगा. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लेक व्यू अपार्टमेंट विराज खण्ड में बेहद प्राइम लोकेशन पर बनने जा रहा है.