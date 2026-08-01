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LDA का जेई साढ़े सात लाख की घूस लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने सुपरवाइजर और एक निजी व्यक्ति भी पकड़ा

एलडीए जेई समेत तीन गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )