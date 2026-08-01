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LDA का जेई साढ़े सात लाख की घूस लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने सुपरवाइजर और एक निजी व्यक्ति भी पकड़ा

तीनों ने मिलकर एक निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एलडीए जेई समेत तीन गिरफ्तार.
एलडीए जेई समेत तीन गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 5:16 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने शनिवार को एलडीए के जूनियर इंजीनियर (जेई) दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और एक निजी व्यक्ति श्रवण कुमार को 7.50 लाख रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों ने मिलकर एक निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

विजिलेंस की कार्रवाई.
विजिलेंस की कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

विजिलेंस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एलडीए के जेई दिनेश कुमार वर्मा उसके निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचे और काम रुकवाने की बात कही. इसके बाद कर्मचारियों के जरिए बताया गया कि निर्माण को लेकर आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत हुई है और यदि मामला निपटाना है तो श्रवण कुमार से संपर्क करना होगा. शिकायत के अनुसार, श्रवण कुमार ने शिकायतकर्ता को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के गेट पर बुलाया और कहा कि उसकी एलडीए अधिकारियों से बात हो चुकी है. अगर 15 लाख रुपये दे दिए जाएं तो निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. बाद में एलडीए कार्यालय में जेई दिनेश कुमार वर्मा और सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश से भी मुलाकात हुई, जहां दोनों ने भी 15 लाख रुपये की मांग दोहराई.

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास एक साथ इतनी रकम नहीं थी. इस पर दोनों पक्षों के बीच 15 लाख रुपये दो किस्तों में देने की बात तय हुई. पहली किस्त 7.50 लाख रुपये देने की सहमति बनी. हालांकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पूरे मामले की शिकायत विजिलेंस से कर दी.

विजिलेंस ने शिकायत की गोपनीय जांच कराई. जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए. इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही शिकायतकर्ता ने पहली किस्त के रूप में 7.50 लाख रुपये दिए, तीनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. विजिलेंस ने मौके से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली.

गिरफ्तार आरोपियों में एलडीए के जेई दिनेश कुमार वर्मा, एलडीए के सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और निजी व्यक्ति श्रवण कुमार शामिल हैं. विजिलेंस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. विजिलेंस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन 9454401866 पर की जा सकती है.

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LUCKNOW LDA JE ARRESTED FOR BRIBERY
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LDA 7 LAKH 50 THOUSANDS BRIBE
LDA JE ARRESTED

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