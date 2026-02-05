ETV Bharat / state

लखनऊ में LDA की IT सिटी स्कीम अब पकड़ेगी रफ्तार; 10 हजार मिलेंगे प्लॉट, इसी माह लॉटरी ड्रॉ

लखनऊ में LDA की IT सिटी स्कीम. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ: LDA (Lucknow Development Authority) की महत्वाकांक्षी आईटी सिटी योजना को रफ्तार मिलने वाली है. इस योजना के तहत 20 फरवरी को पहला बड़ा शो (लॉन्च और आवंटन कार्यक्रम) होने जा रहा है. खास बात यह है कि लैंड पूलिंग नीति के जरिए अपनी जमीन देने वाले किसानों और भू-स्वामियों को सबसे पहले विकसित प्लॉट मिलेंगे. आईटी सिटी सुल्तानपुर रोड पर करीब 3490 एकड़ क्षेत्र में बन रही है. यह योजना लखनऊ को एक बड़ा टेक हब बनाने का सपना है, जहां हाईटेक आईटी पार्क, ग्लोबल बिजनेस जोन, आवासीय इलाके, मेडिकल सुविधाएं और ग्रीन स्पेस होंगे. योजना में कुल करीब 10 हजार आवासीय प्लॉट बनेंगे, जिनमें 35 से 288 वर्ग मीटर तक के प्लॉट शामिल हैं. लैंड पुलिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं: लैंड पुलिंग एक स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसमें किसान अपनी जमीन प्राधिकरण को निःशुल्क देते हैं. बदले में उन्हें योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय प्लॉट मिलते हैं. ये प्लॉट पूरी तरह तैयार होते हैं. सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसी सभी सुविधाओं के साथ प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. सामान्य मुआवजे से इन प्लॉटों की कीमत कई गुना ज्यादा होती है.