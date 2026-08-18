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एलडीए आईटी सिटी योजना; 285 किसानों को लॉटरी से मिले 434 भूखंड, विकसित की जाएगी वशिष्ठ नगर योजना

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत काश्तकारों के हाथों से ही लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गईं.

लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गईं
लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गईं (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:08 PM IST

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लखनऊ : एलडीए ने आईटी सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भूस्वामियों को मंगलवार को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्लूटो ऑडिटोरियम में हुए इस लॉटरी ड्राॅ में 285 किसानों को 434 विकसित भूखंड आवंटित किये गये.



लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत काश्तकारों के हाथों से ही लॉटरी की पर्चियां निकलवायी गईं. योजना में विकसित भूखंड मिलने पर काश्तकारों के चेहरे खिल उठे.

उन्होंने बताया कि सुलतानपुर रोड पर लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इस आवासीय योजना के लिए जिन किसानों एवं भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का अनुबंध 30 जून, 2026 तक प्राधिकरण के पक्ष में कराया था, उन्हें लैंड पूलिंग नीति के तहत 25 प्रतिशत भूमि के समतुल्य विकसित भूखंड आवंटित किये गये. इस मौके पर अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, प्रभारी अधिकारी-अर्जन विपिन कुमार शिवहरे, प्रभारी अधिकारी-योजना रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.


अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि तृतीय चरण की इस लॉटरी में 06 श्रेणी के कुल 434 भूखंड आवंटित किये गये. इसमें 288 वर्गमीटर के 191, 200 वर्गमीटर के 32, 162 वर्गमीटर के 28, 128 वर्गमीटर के 34, 72 वर्गमीटर के 60 एवं 35 वर्गमीटर के 89 विकसित भूखंड शामिल हैं. उन्होंने बताया कि लॉटरी ड्रा का लाइव प्रसारण भी किया गया.


अपर सचिव ने बताया कि आईटी सिटी योजना के लिए लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि देने वाले 650 किसानों को पहले 02 चरणों में 963 विकसित भूखंड आवंटित किये जा चुके हैं. यह प्राधिकरण की पारदर्शी प्रक्रिया व तत्परता को दर्शाता है.





एमएसएमई को दी जाएगी 50 एकड़ जमीन : एलडीए की वशिष्ठ नगर आवासीय योजना में स्टार्ट अप के लिए एमएसएमई विभाग को 50 एकड़ जमीन दी जाएगी. योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित होने से आर्थिक विकास होगा और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस महत्वकांक्षी आवासीय योजना को शासन ने मंजूरी दे दी है.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरूण विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है. इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वशिष्ठ नगर योजना का प्रस्ताव तैयार कराया गया है. जिसमें विशेष तौर से आर्थिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक, लॉजिस्टिक एवं व्यावसायिक क्लस्टर नियोजित किये जाएंगे.

उपाध्यक्ष ने बताया कि वशिष्ठ नगर योजना का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जिसे शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 1035 एकड़ क्षेत्रफल में वशिष्ठ नगर योजना विकसित की जाएगी.

जिसके लिए ग्राम-रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इन्दवारा, बहरू एवं जलियामऊ की भूमि चिन्हित की गई है. आने वाले समय में यह योजना उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को साकार करते हुए राजधानी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ेगी.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वशिष्ठ नगर में औद्योगिक, लॉजिस्टिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए नये जोन विकसित किये जाएंगे. जिसके लिए भारत सरकार के एमएसएमई विभाग को 50 एकड़ जमीन दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के अंतर्गत उक्त भूमि पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किये जाएंगे. इससे राजधानी में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर एक ही मंच पर मिलेंगे.


वशिष्ठ नगर योजना आगरा एक्सप्रेस-वे, मोहन रोड, लिंक एक्सप्रेस-वे तथा वरुण विहार योजना जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर से सीधे कनेक्ट होगी. इससे उद्योग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन की मंजूरी मिल गयी है. अब किसानों से सहमति व अन्य माध्यमों के आधार पर भूमि जुटाव का कार्य शुरू किया जाएगा. भूमि संकलित करने में लगभग 1328 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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