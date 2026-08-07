ETV Bharat / state

लखनऊ में LDA ने शुरू की अपनी संपत्तियों की KYC; बेनामी और फर्जी रजिस्ट्री का होगा खुलासा

लखनऊ विकास प्राधिकरण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी पुरानी संपत्तियों की KYC करा रहा है, जिससे बेनामी और फर्जी रजिस्ट्री का पता चल सकेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की KYC प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब भवन और भूखंड मालिकों को खुद एलडीए कार्यालय आकर KYC पूरी करनी होगी. इसके साथ घर-घर सत्यापन भी चल रहा है. इससे आवंटन और निबंधन के दौरान हुई गड़बड़ियां पकड़ में आएंगी. यूपी के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी इसी तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है. एलडीए करा रहा केवाईसी. (Video Credit; ETV Bharat) कौन-कौन सी संपत्तियां दायरे में एलडीए की सभी योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक संपत्तियां, प्लॉट, भवन और फ्लैट इसमें शामिल हैं. हजारों पुरानी संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है. भवन मालिकों को संदेश भेजकर कार्यालय बुलाया जा रहा है. प्रक्रिया अभी जारी है. तय समय में KYC न कराने वालों को आगे नामांतरण, ट्रांसफर या नक्शा पास कराने में दिक्कत हो सकती है. KYC क्यों जरूरी पिछले वर्षों में फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी स्वामित्व और रिकॉर्ड गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं. कानपुर रोड की एक एलडीए कॉलोनी में एक प्लॉट 11 साल में सात बार बिका. बाद में पहली रजिस्ट्री फर्जी बताई गई और छठे खरीदार को नोटिस मिला. गोमती नगर समेत कई जगहों पर फर्जी दस्तावेजों से 70 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए. 24 भूखंडों की फाइलें गायब मिलीं. 2001 के सात भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री में अफसरों समेत 23 पर मुकदमा दर्ज हुआ. KYC से रजिस्ट्री की स्थिति साफ होगी, आधार से लिंक होगा और डुप्लीकेट या बेनामी मामलों पर रोक लगेगी. एलडीए में केवाईसी. (Photo Credit; ETV Bharat)