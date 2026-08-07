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लखनऊ में LDA ने शुरू की अपनी संपत्तियों की KYC; बेनामी और फर्जी रजिस्ट्री का होगा खुलासा

प्लाट-फ्लैट के स्वामित्व दस्तावेज के साथ ही पहचान और मोबाइल नंबर भी कराना होगा अपडेट

लखनऊ विकास प्राधिकरण.
लखनऊ विकास प्राधिकरण. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी पुरानी संपत्तियों की KYC करा रहा है, जिससे बेनामी और फर्जी रजिस्ट्री का पता चल सकेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी योजनाओं में आवंटित संपत्तियों की KYC प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब भवन और भूखंड मालिकों को खुद एलडीए कार्यालय आकर KYC पूरी करनी होगी. इसके साथ घर-घर सत्यापन भी चल रहा है. इससे आवंटन और निबंधन के दौरान हुई गड़बड़ियां पकड़ में आएंगी. यूपी के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी इसी तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है.

एलडीए करा रहा केवाईसी. (Video Credit; ETV Bharat)

कौन-कौन सी संपत्तियां दायरे में

एलडीए की सभी योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक संपत्तियां, प्लॉट, भवन और फ्लैट इसमें शामिल हैं. हजारों पुरानी संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है. भवन मालिकों को संदेश भेजकर कार्यालय बुलाया जा रहा है. प्रक्रिया अभी जारी है. तय समय में KYC न कराने वालों को आगे नामांतरण, ट्रांसफर या नक्शा पास कराने में दिक्कत हो सकती है.

KYC क्यों जरूरी

पिछले वर्षों में फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी स्वामित्व और रिकॉर्ड गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं. कानपुर रोड की एक एलडीए कॉलोनी में एक प्लॉट 11 साल में सात बार बिका. बाद में पहली रजिस्ट्री फर्जी बताई गई और छठे खरीदार को नोटिस मिला. गोमती नगर समेत कई जगहों पर फर्जी दस्तावेजों से 70 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए. 24 भूखंडों की फाइलें गायब मिलीं. 2001 के सात भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री में अफसरों समेत 23 पर मुकदमा दर्ज हुआ. KYC से रजिस्ट्री की स्थिति साफ होगी, आधार से लिंक होगा और डुप्लीकेट या बेनामी मामलों पर रोक लगेगी.

एलडीए में केवाईसी.
एलडीए में केवाईसी. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या करना होगा

आधार कार्ड, स्वामित्व के दस्तावेज, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अपडेट कराने होंगे. समय पर KYC न कराने पर भविष्य में खरीद-बिक्री, ट्रांसफर या अन्य काम में रुकावट आ सकती है. अपडेटेड रिकॉर्ड से खरीदार आसानी से सच्चाई जान सकेंगे.

क्या कहते हैं लोग

एलडीए कार्यालय में संपत्तियों के मालिक दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं. कई लोग सहयोग कर रहे हैं तो कुछ पुरानी फाइलों की कमी से परेशान हैं. यहां अपनी संपत्ति की केवाईसी करने आए जानकीपुरम विस्तार के पंकज तिवारी ने बताया कि निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया से थोड़ी परेशानी हो रही है, मगर जिस तरह की फर्जी रजिस्ट्री और अन्य तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उससे इसको करने में कोई बुराई नहीं है.

रियल एस्टेट विशेषज्ञ और अधिवक्ता अंकित गर्ग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे. बेनामी और फर्जी मामलों पर प्रभावी लगाम लगेगी. यह अभियान राजधानी की संपत्तियों को सुरक्षित और साफ-सुथरा बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है.

केवाईसी के लिए बने काउंटर.
केवाईसी के लिए बने काउंटर. (Photo Credit; ETV Bharat)

वीसी का कहना

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हमारे सभी प्रमुख संपत्तियों का डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है. जिसके लिए हम एक निजी एजेंसी की मदद भी ले रहे हैं. मालिकों को जल्द KYC पूरा करने की सलाह दी जा रही है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा. उसके बाद में भविष्य में होने वाले फ्रॉड पर हम अंकुश पाएंगे. साथी संपत्ति से जुड़े जो भी रिकॉर्ड सरकार को चाहिए होंगे हम आसानी से दे सकेंगे और पूरा डिजिटाइजेशन हो जाएगा.

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