लखनऊ में बुलडोजर एक्शन; चिनहट, काकोरी व दुबग्गा में 14 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत 17 निर्माण सील
एलडीए की कार्रवाई में कार गैराज, रो-हाउस भवन सील किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 8:59 AM IST
लखनऊ: योगी सरकार का एक बार फिर बुलडोजर एक्शन सामने आया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को चिनहट, काकोरी व दुबग्गा में कार्रवाई करते हुए 150 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 14 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है. वहीं, गोमती नगर, चिनहट, इंदिरा नगर व गुडंबा में कार गैराज, रो-हाउस भवन, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत 17 अवैध निर्माण सील किए गए. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-1, जोन-5 एवं जोन-7 की टीम ने की.
प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि चिनहट के सिकंदरपुर खुर्द, बगुलहा व कुम्हारनपुरवा में 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही चार अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा चिनहट, गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर कार वर्कशॉप, रो-हाउस भवनों, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत 14 अवैध निर्माणों को सील किया गया.
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि सूर्य प्रताप सिंह द्वारा गुड़म्बा में यूनिटी सिटी कॉलोनी के पास 300 वर्गमीटर व राजेश प्रजापति द्वारा जनता कॉलेज के पास 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था. इसके अलावा अनवर सिद्दीकी द्वारा इंदिरा नगर के पानी गांव में 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे इन तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.
प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दुबग्गा के जिलहपुर मौरा, अमेठिया सलेमपुर, जेहटा और माल के काकराबाद में अभियान चलाया गया. इस दौरान 120 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया. जिसमें निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया.
