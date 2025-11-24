लखनऊ में LDA ने 105 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई; यूपी की सबसे बड़ी आवासीय योजना बनेगी
LDA वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 10:08 PM IST
लखनऊ: आगरा एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित वरूण विहार योजना के लिए एलडीए ने जमीन का कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को एलडीए की टीम ने ग्राम दोना और तेज कृष्ण खेड़ा में अभियान चलाकर लगभग 105 बीघा जमीन पर कब्जा लिया है.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के पास लगभग 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जाएगी. यह प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना होगी.
इसके लिए सदर और सरोजनी नगर तहसील के ग्राम भलिया, आदमपुर इंदवारा, बहरू, जलिया मऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेज कृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना गांव की जमीन चिन्हित की गई है.
यहां लगभग 22,403 किसानों से प्राधिकरण के पक्ष में जमीन का बैनामा कराया जाना है. इस पर तेजी से काम चल रहा है. अभी तक किसानों को 300 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित करते हुए लगभग 450 बीघा जमीन का बैनामा कराया जा चुका है.
यहां सोमवार को एसडीएम विराग करवरिया के नेतृत्व में नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र शुक्ला और उनकी टीम ने मौके पर अभियान चलाकर 105 बीघा जमीन का कब्जा प्राप्त किया.
उन्होंने बताया कि वरुण विहार योजना में कुल 25 सेक्टर होंगे. इनमें 15 हजार से अधिक भूखंड तैयार किए जाएंगे. इससे बड़ी आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी. साथ ही शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा.
योजना में 800 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में ग्रीन बेल्ट, पार्क और वॉटर बॉडीज विकसित की जाएगी. इसमें 01 अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स और सेंट्रल पार्क होगा. इसके अलावा 300 एकड़ क्षेत्रफल में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा.
