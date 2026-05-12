लखनऊ में LDA का पहला नाइट बाजार अगले महीने से शुरू, जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने होगी रौनक
शाम ढलते ही यहां खान-पान के स्टॉल, रोशनी और मनोरंजन की व्यवस्था लोगों को आकर्षित करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से तैयार किया जा रहा शहर का पहला नाइट बाजार अब जल्द ही शुरू होने वाला है. जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने बन रहे इस नाइट बाजार में अगले महीने से चकाचौंध छा जाएगी. शाम ढलते ही यहां खान-पान के स्टॉल, रोशनी और मनोरंजन की व्यवस्था लोगों को आकर्षित करेगी. नाइट बाजार को अगले महीने गुलजार करने की तैयारी तेजी से चल रही है.
मुख्य आकर्षण यहां के खाने-पीने के स्टॉल होंगे. विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड, चाट, दक्षिण भारतीय व्यंजन, चाइनीज, उत्तर भारतीय और लखनवी स्वाद वाले व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे. परिवार के साथ घूमने वाले लोग, युवा और पर्यटक यहां रात का मजा ले सकेंगे. यह लखनऊ का पहला औपचारिक नाइट बाजार होगा. खास बात यह है कि यहां पर्याप्त पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है.
LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि लोगों को पार्किंग की कोई परेशानी नहीं होगी. LDA ने इसकी पूरी प्लानिंग सावधानी से की है, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या भी न हो.पार्क के सामने वाले क्षेत्र को खूबसूरत रोशनी, बैठने की व्यवस्था और आकर्षक सजावट से तैयार किया जा रहा है.
नाइट बाजार चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) निकाला गया है. LDA अधिकारियों ने बताया कि RFP पर अगले महीने अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं का चयन किया जाएगा. केवल अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ-सुथरे खाने-पीने के विक्रेता ही यहां जगह पा सकेंगे. LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि, हमारा उद्देश्य है कि शहरवासियों को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक नाइट बाजार उपलब्ध कराया जाए.
यहां परिवार सहित लोग बिना किसी चिंता के आ सकें. रोशनी, सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा. जनेश्वर मिश्र पार्क इलाका पहले से ही शहरवासियों की पसंदीदा जगह है. शाम को यहां वॉकिंग, व्यायाम और बच्चों के खेलने की अच्छी व्यवस्था है. अब नाइट बाजार शुरू होने के बाद यह जगह और भी जीवंत हो जाएगी. शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बाजार खुला रहेगा.
LDA वीसी ने बताया कि का यह कदम शहर में रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नाइट बाजार से स्थानीय व्यापारियों, खाद्य व्यवसायियों और युवा उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे. साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है. शहरवासी इस नई शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर सबकुछ योजना के अनुसार चला तो लखनऊ में नाइट बाजार की यह मिसाल अन्य इलाकों में भी देखने को मिल सकती है.
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