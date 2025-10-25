LDA ने बदल दी सुल्तानपुर रोड एरिया की तस्वीर; चौड़ी सड़कें, वेलनेस-आईटी सिटी जैसी योजनाएं लगा रहीं चार चांद
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक वेलनेस सिटी में स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्क, योग केंद्र बनेंगे. आईटी सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां आएंगी, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी.
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके में सुल्तानपुर रोड अब तेजी से बदल रहा है. इसे 'नया लखनऊ' कहा जाने लगा है. पिछले पांच सालों में यहां की आबादी तीन गुना बढ़ गई है. पहले जहां कुछ हजार लोग रहते थे, अब लाखों की तादाद में लोग बस चुके हैं.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक, 2020 में यहां की आबादी करीब तीन लाख थी, जो 2025 तक बढ़कर नौ लाख से ज्यादा हो गई. यह तेज विकास शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर रहा है. इस बदलाव की मुख्य वजह हैं बड़ी-बड़ी परियोजनाएं.
एलडीए वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसी योजनाएं चला रहा है. सुल्तानपुर रोड को अलग-अलग जिलों से जोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा शहीद पथ को फोरलेन एलिवेटेड करके इस इलाके की तरक्की को और हवा दी जाएगी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि सुल्तानपुर रोड की वेलनेस सिटी में स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्क और योग केंद्र बनेंगे. आईटी सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां आएंगी, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी. इनसे इलाके में आवासीय कॉलोनियां और दुकानें तेजी से बन रही हैं.
लोग यहां सस्ते घर और अच्छी सुविधाओं की तलाश में आ रहे हैं. बाजार, स्कूल, अस्पताल और मॉल भी खुल रहे हैं. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. आवास विकास परिषद भी पीछे नहीं है. वह 2093 एकड़ जमीन पर चार नई योजनाएं ला रहा है. इनमें प्लॉट, फ्लैट और घर बनेंगे.
इससे करीब 15 लाख लोगों को रहने की जगह मिलेगी. ये योजनाएं गोमती नगर एक्सटेंशन और अन्य इलाकों से जुड़ी होंगी. मास्टर प्लान 2031 के तहत 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बनाई जा चुकी है. इसके अलावा ग्रीन कारिडोर की सड़क भी इस इलाके को लखनऊ के भीतरी इलाकों से जोड़ देगी.
यह सड़क सुल्तानपुर रोड को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी. इससे आने-जाने में आसानी होगी और ट्रैफिक कम होगा. सबसे बड़ी खबर सड़कों की है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सुल्तानपुर रोड को चौड़ा करने जा रहा है.
प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया बताते हैं कि अभी यह दो या चार लेन की है, लेकिन जल्द ही इसे छह लेन का बनाया जाएगा. यह सड़क रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज और अन्य शहरों से सीधे जुड़ेगी. एनएचएआई की योजना है कि हाइवे को मजबूत और चौड़ा बनाकर यातायात सुगम किया जाए.
इससे भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी. ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, जो अभी लोगों को परेशान करती है. यह विकास सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकेगा. इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
लखनऊ पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन सुल्तानपुर रोड इसे हाई-टेक शहर बनाने में मदद करेगा. आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और मेडिकल हब यहां आएंगे. युवाओं को घर के पास नौकरियां मिलेंगी. पर्यावरण के लिए भी प्लान है.
हरे-भरे पार्क, सौर ऊर्जा और पानी की बचत वाली योजनाएं शामिल की जा रही हैं. हालांकि, चुनौतियां भी हैं. आबादी बढ़ने से पानी, बिजली और सीवर की मांग बढ़ी है. एलडीए और एनएचएआई इनका समाधान कर रहे हैं. नए पुल, फ्लाईओवर और मेट्रो कनेक्शन की बात चल रही है.
शहीद पथ पर बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर: लखनऊ के व्यस्त शहीद पथ पर अब एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुझाव पर शुरू हुई यह परियोजना एयरपोर्ट से कमता तक चार लेन की ऊपरी सड़क बनेगी. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है.
इससे वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रा समय घटेगा. लोहिया अस्पताल से शहीद पथ तक 3 किमी लंबे फोर-लेन कॉरिडोर का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी लागत 489 करोड़ रुपये है. एनएचएआई और एलडीए के सहयोग से यह कॉरिडोर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा. स्थानीय निवासियों ने योजना का स्वागत किया है. 2026 तक निर्माण शुरू होने की उम्मीद है.
