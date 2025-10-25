ETV Bharat / state

LDA ने बदल दी सुल्तानपुर रोड एरिया की तस्वीर; चौड़ी सड़कें, वेलनेस-आईटी सिटी जैसी योजनाएं लगा रहीं चार चांद

LDA ने बदल दी सुल्तानपुर रोड एरिया की तस्वीर. ( Photo Credit; Lucknow Development Authority )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके में सुल्तानपुर रोड अब तेजी से बदल रहा है. इसे 'नया लखनऊ' कहा जाने लगा है. पिछले पांच सालों में यहां की आबादी तीन गुना बढ़ गई है. पहले जहां कुछ हजार लोग रहते थे, अब लाखों की तादाद में लोग बस चुके हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मुताबिक, 2020 में यहां की आबादी करीब तीन लाख थी, जो 2025 तक बढ़कर नौ लाख से ज्यादा हो गई. यह तेज विकास शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर रहा है. इस बदलाव की मुख्य वजह हैं बड़ी-बड़ी परियोजनाएं. एलडीए वेलनेस सिटी और आईटी सिटी जैसी योजनाएं चला रहा है. सुल्तानपुर रोड को अलग-अलग जिलों से जोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा शहीद पथ को फोरलेन एलिवेटेड करके इस इलाके की तरक्की को और हवा दी जाएगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि सुल्तानपुर रोड की वेलनेस सिटी में स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्क और योग केंद्र बनेंगे. आईटी सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां आएंगी, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी. इनसे इलाके में आवासीय कॉलोनियां और दुकानें तेजी से बन रही हैं. लोग यहां सस्ते घर और अच्छी सुविधाओं की तलाश में आ रहे हैं. बाजार, स्कूल, अस्पताल और मॉल भी खुल रहे हैं. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. आवास विकास परिषद भी पीछे नहीं है. वह 2093 एकड़ जमीन पर चार नई योजनाएं ला रहा है. इनमें प्लॉट, फ्लैट और घर बनेंगे. इससे करीब 15 लाख लोगों को रहने की जगह मिलेगी. ये योजनाएं गोमती नगर एक्सटेंशन और अन्य इलाकों से जुड़ी होंगी. मास्टर प्लान 2031 के तहत 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बनाई जा चुकी है. इसके अलावा ग्रीन कारिडोर की सड़क भी इस इलाके को लखनऊ के भीतरी इलाकों से जोड़ देगी. यह सड़क सुल्तानपुर रोड को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी. इससे आने-जाने में आसानी होगी और ट्रैफिक कम होगा. सबसे बड़ी खबर सड़कों की है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सुल्तानपुर रोड को चौड़ा करने जा रहा है.