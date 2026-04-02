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लखनऊ में LDA करेगा डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन, हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी का होगा भौतिक सत्यापन, ये दस्तावेज रखें तैयार

एलडीए सभी आवंटित सम्पत्तियों का डोर-टू-डोर सत्यापन कराएगा

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LDA करेगा डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आवासीय संपत्तियों के हो रहे व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सख्त रवैया अपनाने जा रहा है. एलडीए अपनी सभी आवंटित आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराएगा. LDA का दावा है कि इससे प्रॉपर्टी का रिकाॅर्ड अपडेट होगा और फर्जीवाड़े की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी. एलडीए ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिये हैं.

प्रॉपर्टी रिकाॅर्ड का डिजिटाइजेशन

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए फाइलों का डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है. कई सम्पत्तियों के रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे प्राधिकरण का कार्य प्रभावित होता है और आवंटियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा रिकाॅर्ड अपडेट न होने से फर्जीवाड़े की आशंका भी रहती है. इसको ध्यान में रखते हुए सभी तरह की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा. जिसके लिए पीसीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है.

सर्वे टीम को मिलेगा परिचय-पत्र
उपाध्यक्ष ने बताया कि कार्यदायी संस्था के कर्मचारी डोर-टू-डोर सर्वे करके सम्पत्ति के स्वामित्व का सत्यापन करेंगे और इसी के अनुसार रिकाॅर्ड को अपडेट किया जाएगा.उन्होंने बताया कि सर्वे करने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण की ओर से आईडी कार्ड जारी किया जाएगा. सर्वे के दौरान कर्मचारियों द्वारा आवंटियों को अपना परिचय-पत्र दिखाया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे कार्य के लिए अधिकृत हैं.

आवंटियों से लिया जाएगा विवरण
LDA ने बताया कि सर्वे टीम द्वारा आवंटियों से उनके मोबाइल नंबर, सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बंधित दस्तावेज, आधार कार्ड, सम्पत्ति स्वामी/निवासी का पहचान पत्र आदि विवरण लिया जाएगा. ये कार्य प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए समस्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जोन में तैनात सुपरवाइजर व अन्य कर्मियों के जरिए प्रचार-प्रसार कराएंगे, जिससे कि लोग इस कार्रवाई के बारे में अपडेट रह सकें.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने नागरिकों से अपील किया कि वे इस कार्य में प्राधिकरण की टीम को सहयोग प्रदान करें. ताकि सम्पत्तियों का सही रिकाॅर्ड अपडेट हो सके और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया समय से पूरी हो. इससे भविष्य में नागरिक सेवाएं और अधिक बेहतर होंगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

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