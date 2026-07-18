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लखनऊ में BKT व पारा में अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को बीकेटी व पारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया. जिसमें निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.



प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि पारा के -हंसखेड़ा व सदरौना में अभियान चलाया गया.इस दौरान लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 03 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि बीकेटी के ग्राम-राजपुर इन्दौर में अभियान चलाया गया. इस दौरान 25 बीघा क्षेत्रफल मे की जा रही 05 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.



भूखण्ड/भवन की पंजीकरण धनराशि पर मिलेगा बैंक लोन

अगर आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के भूखण्ड/भवन खरीदना चाहते हैं, तो अब आपको पंजीकरण धनराशि के लिए भी बैंक लोन की सुविधा मिलेेगी. पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू साइन किया गया है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट्स खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है.इसके लिए सामान्य श्रेणी के आवेदक को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के आवेदक को 2.5 प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. इसी तरह ई-ऑक्शन में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड/भवन/दुकान खरीदने के लिए आवेदक को सम्पत्ति के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि ईएमडी के रूप में जमा करनी होगी.



पेपर वर्क का समय बचेगा

एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नयी व्यवस्था के अंतर्गत यदि आवेदक को भूखण्ड अथवा भवन का आवंटन हो जाता है, तो शेष धनराशि के लिए बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया भी सरल होगी. आवेदक को दोबारा बैंक में विस्तृत कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ेंगी और समय की बचत होगी. वहीं, अगर आवेदक को सम्पत्ति का आवंटन नहीं हो पाता है, तो एलडीए पंजीकरण धनराशि सीधे पंजाब नेशनल बैंक को वापस कर देगा. इससे आवेदकों के हित सुरक्षित रहेंगे.

