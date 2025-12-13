ETV Bharat / state

लखनऊ के इन इलाकों में LDA का बुलडोजर एक्शन, 11 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का अवैध निर्माण को लेकर लगातार एक्शन जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को काकोरी, माल, दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ एलडीए की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया. इस दौरान 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में 11 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया. वहीं, गोसाईंगंज में दो अवैध निर्माण सील किए गए.



कहां-कहां हुआ एक्शन: प्रवर्तन जोन तीन के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि काकोरी थानाक्षेत्र के ग्राम-शिवरी, खदाईंट, घुरघुरी तालाब, पानखेड़ा में अभियान चलाया गया. इस दौरान 53 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 6 अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.



प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि माल व दुबग्गा क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया. इस दौरान लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही पांच अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया.



गोसाईंगंज में दो अवैध निर्माण सील: प्रवर्तन जोन दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गोसाईंगंज के हरिहरपुर की फ्रेंडस कालोनी में 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जा रहा था. वहीं, पहाड़नगर टिकरिया में 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था. यहां दोनों अवैध निर्माण सील कर दिए गए.







ये भी पढ़ेंःयूपी के 71 बस अड्डों पर मिलेंंगी 'एयरपोर्ट' जैसी सुविधाएं, शॉपिंग के साथ रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स का लुत्फ उठा सकेंगे यात्री