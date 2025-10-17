ETV Bharat / state

लखनऊ को मिलेगा नया स्टेडियम; सहारा सिटी के 30 एकड़ में बने स्टेडियम का होगा कायाकल्प

सहारा सिटी के स्टेडियम को LDA करेगा री-डेवलप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. सहारा शहर क्षेत्र में स्थित पुराने स्टेडियम को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) नए सिरे से विकसित करने जा रहा है. करीब 30 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा. यहां एक मल्टी एक्टिविटी स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण बहुत जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य शहर के युवा और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करना है. यह स्टेडियम अब तक आम खिलाड़ियों के लिए खुला नहीं था, जिसके चलते इसका उपयोग सीमित था. लखनऊ को मिलने वाले नए स्टेडियम के बारे में बताते एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार. (Video Credit; ETV Bharat) हाल ही में प्राधिकरण ने इसकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब इसे री-डेवलप करने की योजना बनाई गई है. स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा. इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.