लखनऊ को मिलेगा नया स्टेडियम; सहारा सिटी के 30 एकड़ में बने स्टेडियम का होगा कायाकल्प
सहारा सिटी के स्टेडियम को री-डेवलप करने का उद्देश्य शहर के युवा और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 4:43 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. सहारा शहर क्षेत्र में स्थित पुराने स्टेडियम को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) नए सिरे से विकसित करने जा रहा है. करीब 30 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा. यहां एक मल्टी एक्टिविटी स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण बहुत जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य शहर के युवा और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करना है. यह स्टेडियम अब तक आम खिलाड़ियों के लिए खुला नहीं था, जिसके चलते इसका उपयोग सीमित था.
हाल ही में प्राधिकरण ने इसकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब इसे री-डेवलप करने की योजना बनाई गई है. स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा. इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
उन्होंने बताया कि स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं जैसे हाई-क्वालिटी पिच, बैठने की बेहतर व्यवस्था, लाइटिंग और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जिम, ड्रेसिंग रूम और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
इस परियोजना से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को फायदा होगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी लखनऊ में हो सकेंगी. एलडीए के इस कदम से स्थानीय निवासियों में उत्साह है. एलडीए ने परियोजना के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है.
उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि कार्य जल्द शुरू होगा और तय समय में पूरा किया जाएगा. इस स्टेडियम के तैयार होने से लखनऊ खेल के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा.
2007 में इसी ग्राउंड पर भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने की थी प्रैक्टिस: 2007 के नवंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था. इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने सहारा शहर के इस ग्राउंड में प्रैक्टिस की थी. जिससे इस ग्राउंड का बहुत नाम हुआ था. बाद में केवल सहारा परिवार के आयोजन तक यह स्टेडियम सीमित रह गया था.
ये भी पढ़ेंः लखनऊ में सहारा सिटी पूरी तरह सील, 75 एकड़ में बना है आलीशान साम्रज्य, जानिए क्या-क्या हैं सुविधाएं?