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एलडीए रिश्वत कांड: अधिकारियों के बाद अब निशाने पर 50 बड़े शिकायतकर्ता, विजिलेंस को सौंपी सूची

शिकायत के पीछे वसूली का खेल: प्राधिकरण यह पता लगा रहा है कि कहीं शिकायतों की आड़ में कोई संगठित खेल या वसूली का नेटवर्क तो नहीं चल रहा था. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जांच में सहयोग के लिए सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है. यह कमेटी 24 घंटे के भीतर विजिलेंस को सभी जरूरी फाइलें, दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराएगी. इसमें आईजीआरएस की शिकायतों का रिकॉर्ड भी शामिल होगा.

लखनऊ: एलडीए रिश्वत कांड में अब जांच का दायरा सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उन 50 लोगों की सूची भी विजिलेंस को सौंप दी है, जो आईजीआरएस और दूसरे माध्यमों से सबसे ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें करते रहे हैं.

हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो. इसी उद्देश्य से विजिलेंस को हर जरूरी दस्तावेज और सूचना उपलब्ध कराई जा रही है. जांच में किसी भी स्तर पर सहयोग की कमी नहीं रहने दी जाएगी. भ्रष्टाचार और अनर्गल गतिविधियों में जो भी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिया या अन्य व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, एलडीए





एक्शन मोड में LDA: एलडीए ने विजिलेंस को टॉप-50 शिकायतकर्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर भी दे दिए हैं. जांच एजेंसी अब यह भी पड़ताल करेगी कि लगातार शिकायत करने वाले इन लोगों की भूमिका क्या रही और उनका किसी अधिकारी, कर्मचारी या बिचौलिए से संबंध था या नहीं. यहीं नहीं, विजिलेंस ने घटना वाले दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी है. इसके अलावा पिछले एक महीने की फुटेज भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि यह देखा जा सके कि एलडीए दफ्तर में किन-किन लोगों की नियमित आवाजाही थी और कौन-कौन बिचौलियों की भूमिका निभा रहा था.





दोषियों को मिलेगी सख्त सजा: LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की अनियमितता में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंप ऑपरेटर चंद्र प्रकाश को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि आरोपी अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के निलंबन की अनुशंसा शासन को भेजी गई है. साथ ही, एलडीए ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अब आईजीआरएस या किसी भी माध्यम से आने वाली अवैध निर्माण की शिकायत पर बिना पूरी जांच पड़ताल के कार्रवाई नहीं की जाएगी.



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