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लखनऊ में 407 परिवारों का घर का सपना पूरा, LDA ने दिए आवास

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अल्प आय वर्ग के 407 परिवारों को आशियाना दे दिया. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी सभागार में लॉटरी के माध्यम से आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किये गए. इस दौरान आवेदकों की उपस्थिति में उन्हीं के हाथों से ही लकी ड्रा की पर्चियां निकलवायी गयीं. इस पूरी प्रक्रिया का यू-ट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया गया.



एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि शारदा नगर विस्तार योजना में रिक्त 207 प्रधानमंत्री आवासों के लिए कुल 4,553 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2,367 पात्र आवेदकों के मध्य भवनों की लॉटरी करायी गयी. इसी तरह बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एन में रिक्त 200 प्रधानमंत्री आवासों के लिए 2,704 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,514 पात्र आवेदकों के मध्य भवनों का लकी ड्रा निकाला गया. सुबह 11ः00 बजे शुरू हुयी लॉटरी शाम 7ः00 बजे सम्पन्न हुयी, जिसमें सफलतापूर्वक 407 आवेकदों के मध्य भवनों का आवंटन कर दिया गया. इस दौरान सभागार में उपस्थित सभी आवेदकों ने एलडीए द्वारा लॉटरी में बरती गयी पारदर्शी प्रक्रिया की खूब सराहना की.



अपर सचिव ने बताया कि जल्द ही सभी लाभार्थियों को आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा.इसमें जो लाभार्थी भवन की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर देंगें, उन्हें अनुबंध के तहत भवन का कब्जा भी प्रदान कर दिया जाएगा.

लखनऊ में टालमटोल करने वाले 10 बिल्डरों के अवैध निर्माण सील



संशोधित मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे.. यह दावा करके अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले बिल्डर/भवन स्वामियों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां शुक्रवार को एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर ऐसे बिल्डरों के 10 अवैध निर्माणों को पुनः सील किया. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने की.







प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित करने पर कुछ बिल्डर शमन मानचित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आगे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और जानबूझकर प्रक्रिया को लंबित रखते हैं. उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे भवन स्वामियों के अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश गये हैं. इसी के तहत 10 अवैध निर्माणों को पुनः सील किया गया. जोनल अधिकारी ने बताया कि जिन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गयी है, उनमें आवासीय भू-उपयोग में संचालित कार वर्कशॉप, अपार्टमेंट, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत अन्य भवन शामिल हैं.