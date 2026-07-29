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LDA ACTION: BKT में पांच अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, पारा में दो व्यावसायिक निर्माण सील

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चलाया अभियान, अवैध प्लाटिंग पर कसा शिकंजा.

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लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चलाया अभियान. (lda media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:13 AM IST

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लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बीकेटी क्षेत्र में अभियान चलाकर लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही पांच अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया. वहीं, पारा थानाक्षेत्र में एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे दो अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-3 एवं जोन-5 की टीम ने की.

प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बीकेटी के ग्राम-भैसामऊ में अभियान चलाया गया. इस दौरान लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 05 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया.

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि गौरव यादव व अन्य द्वारा पारा में आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो प्वाइंट के आगे लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था. इसी तरह प्रहलाद, पंचम पाल व अन्य द्वारा पारा के पूर्वीदीन खेड़ा में लगभग 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भूतल पर दुकानें व प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त अवैध निर्माण कार्यों को प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर दिया. बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ टीम का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

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