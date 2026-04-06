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कोटा में भाजपा नए भवन का शिलान्यास, मदन राठौड़ बोले- राजस्थान का सबसे बड़ा कार्यालय बनेगा

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के सभी कार्यालयों से बड़ा कोटा का बीजेपी कार्यालय बनेगा.

कोटा में भाजपा नए भवन का शिलान्यास
कोटा में भाजपा नए भवन का शिलान्यास (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 10:55 PM IST

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कोटा: शहर के 80 फीट रोड पर भाजपा के नए भवन का शिलान्यास सोमवार को हुआ. इस दौरान हवन-पूजन व वरिष्ठजन सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित हुआ. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के सभी कार्यालयों से बड़ा कोटा का कार्यालय बनेगा. कांग्रेस का कार्यालय नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल मार्ग पर है, ऐसे में मैंने चुटकी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि आपको भी पंडित दीनदयाल के मार्ग पर आना पड़ेगा.

राठौड़ ने कहा कि "16 तारीख से बिल में लोकसभा व विधानसभा में 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा. इस बात से कुछ नेताओं को चिंता हो रही है, लेकिन नेता परेशान न हों, राजस्थान में विधानसभा की संभवतः 300 सीटें हो जाएंगी. हमारे विरोधी और कांग्रेस के नेता भी हमारे कामकाज के तरीके की तारीफ कर रहे हैं. कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले शशि थरूर ने भी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, इसलिए देश सुरक्षित है. यहां तक कि भाजपा को गाली देने वाले आनंद शर्मा ने भी आवश्यक सामग्री के मामले में पीएम मोदी की प्रशंसा की है. कांग्रेस के सांसद व मंत्री रहे मनीष तिवारी ने भी खुलकर व्यवस्था की तारीफ की है." राठौड़ ने कहा कि होर्मुज से गैस व तेल के टैंकर आ रहे हैं. घर की कमी बताने वाला वफादार नहीं हो सकता. वह देशभक्त नहीं होता.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Kota)

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पता था जीतेंगे नहीं, फिर भी लड़ते थे चुनाव: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जनसंघ के जमाने में नेताओं को पता होता था कि उन्हें टिकट मिल रहा है, लेकिन वे जीतेंगे नहीं, फिर भी पार्टी के निर्देश पर चुनाव के मैदान में उतर जाते थे. केवल दीपक के चुनाव चिन्ह को घर-घर पहुंचाना है. हमारे पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, इसे भी देखना चाहिए. पहले आर्थिक तंत्र व सहायता नहीं मिलती थी. एक वाहन से पूरी विधानसभा में प्रचार होता था, डीजल की व्यवस्था भी पार्टी के कार्यकर्ता करते थे, आज माहौल बदल गया है. संदीप शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि इस सड़क का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हो. 80 फीट रोड का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तथा पास में प्रस्तावित निर्माणाधीन पार्क का नाम प्रेरणा स्थल किए जाने की मांग उठाई गई.

कोटा में भाजपा नए भवन का शिलान्यास
मदन राठौड़ का स्वागत (ETV Bharat Kota)

मंच से कहना पड़ा भोजन शुरू नहीं होगा: लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि मेरे लिए दोगुनी खुशी है, क्योंकि यह कार्यालय मेरी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है. मंच पर शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित अन्य नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम में कोटा शहर और देहात के पूर्व जिला अध्यक्षों का स्वागत भी किया गया. कार्यक्रम में काफी देरी हो गई, इसलिए पौने आठ बजे कार्यकर्ता भोजन के लिए पंगत में बैठ गए और उनके पत्तल भी लगा दी गई. इसकी जानकारी पदाधिकारियों को मिली. इसके बाद मंच से कार्यकर्ताओं को भोजन रुकवाया गया. लगी हुई पत्तल को भी उठाया गया. मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा व जिलाध्यक्ष राकेश जैन को मंच पर आकर आग्रह करना पड़ा. उन्होंने पार्टी अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि कार्यक्रम के बाद ही भोजन मिलेगा. कुछ कार्यकर्ताओं को पंगत से उठाया गया.

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