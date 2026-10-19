भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण को लक्ष्मी वर्मा ने बताया अफवाह, कहा- चुनाव के लिए भूपेश बघेल भ्रम ना फैलाएं
BSP को लेकर भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर राज्यसभा सांसद का पलटवार, कहा- यह उनका मानसिक दिवालियापन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:39 PM IST
रायपुर: भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने एक प्रेसवार्ता लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के निजीकरण की खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया. उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सत्ता की राजनीति के लिए आम जनता को गुमराह करना बंद करें. सांसद वर्मा ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस सरकार के आधे लोग अभी भी जेल और बेल पर हैं, इसलिए उन्हें भ्रम फैलाने के बजाय जनता से जुड़े असली मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए.
भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की मान
राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने भिलाई स्टील प्लांट को लेकर कहा कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है. BSP को लेकर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वैशाली नगर के विधायक देवेंद्र यादव का लगातार यह बयान आ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है. यह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है.
देश में रेल लाइन बनाने का सबसे बड़ा काम बीएसपी में होता है. लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आधुनिकीकरण और विस्तार को लेकर चर्चा होती है. भिलाई की बात को लेकर जब भी हम बैठते हैं तो भिलाई इस्पात और सेल की बेहतरी के लिए ही चर्चा करते हैं- लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा सांसद
'निकाय चुनाव के कारण दे रहे गलत बयान'
लक्ष्मी वर्मा ने आगे कहा कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे बयान देकर लोगों को दिगभ्रमित करना चाहते हैं. क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं. पहले तो लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं. कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों को मजबूत करने के लिए विदेश के जो बाहरी उद्योगपति हैं, उनको समृद्ध करने की दिशा में कांग्रेस काम करती है. हिडनबर्ग को लेकर भी ऐसा ही बयान आया था.
'भ्रम ना फैलाएं, आंकड़े दिखाएं'
सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेता भ्रम ना फैलाएं, अगर उनके पास कोई तथ्यात्मक आंकड़े है तो उसको जनता के सामने प्रस्तुत करें. इस तरह से गलत बयानबाजी अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें. मैं मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहती हूं सत्ता की राजनीति के लिए दिगभ्रमित करना छोड़ दें. जिस प्रकार से यहां कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार रही है. आधे लोग अभी भी जेल और बेल में है. जनता के विषयों की राजनीति करें.