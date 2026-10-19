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भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण को लक्ष्मी वर्मा ने बताया अफवाह, कहा- चुनाव के लिए भूपेश बघेल भ्रम ना फैलाएं

भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण को लक्ष्मी वर्मा ने बताया अफवाह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने एक प्रेसवार्ता लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के निजीकरण की खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया. उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सत्ता की राजनीति के लिए आम जनता को गुमराह करना बंद करें. सांसद वर्मा ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस सरकार के आधे लोग अभी भी जेल और बेल पर हैं, इसलिए उन्हें भ्रम फैलाने के बजाय जनता से जुड़े असली मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए.

लक्ष्मी वर्मा ने कहा- चुनाव के लिए भूपेश बघेल भ्रम ना फैलाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH) भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की मान राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने भिलाई स्टील प्लांट को लेकर कहा कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है. BSP को लेकर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वैशाली नगर के विधायक देवेंद्र यादव का लगातार यह बयान आ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है. यह उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है.