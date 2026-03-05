ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव 2026, भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया

रायपुर: राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. नामांकन की पूरी प्रक्रिया विधानसभा में हुई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक लक्ष्मी वर्मा के प्रस्तावक बने.

भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा सबसे पहले भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंची, वहां स्मृति मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित की. साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के सभी मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. लक्ष्मी वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की विचारधारा को लेकर काम करना शुरू किया. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका धन्यवाद करती हूं और उस भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगी.

भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा का नामांकन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्टी ने जो भूमिका दी है उसका मान रखने का प्रयास करुंगी- लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा उम्मीदवार, भाजपा

फूलो देवी नेताम को उम्मीदवार बनाने पर लक्ष्मी वर्मा

कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम को‌ उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा से महिलाओं के लिए काम करती आई है. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण काफी समय से लटका हुआ था जिसे प्रधानमंत्री ने लागू किया. जिसकी वजह से आज कांग्रेस को महिला उम्मीदवार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा.