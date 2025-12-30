सुरतपुरा गांव की बेटी लक्ष्मी पुरी नौसेना में बनी सब लेफ्टिनेंट, यूट्यूब चैनल से घर में ही की तैयारी

ETV Bharat / state

कुचामन सिटी: कुचामनसिटी उपखंड के सुरतपुरा गांव की बेटी लक्ष्मी पुरी ने भारतीय नौसेना में कमीशन अधिकारी के रूप में सब लेफ्टिनेंट बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया. कैडेट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पुरी करने के बाद सब लेफ्टिनेंट लक्ष्मी पुरी जब अपने पैतृक गांव सुरतपुरा पहुंचीं, तो ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, देशभक्ति के नारों और फूलों की वर्षा के बीच लक्ष्मी पुरी को घोड़ी पर बैठाकर गांव में सम्मानपूर्वक घुमाया गया.

लक्ष्मी ने बताया कि आठवें प्रयास में उन्हें सफलता हासिल की है. उन्होंने प्राइवेट जॉब के साथ-साथ घर पर ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई की. उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी कामयाबी के लिए सोचता है, तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है. आज के जमाने में एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति का बेटा भी उच्च पदों पर सफलता हासिल कर रहा है. उन्होंने बताया कि मेरे दादा जी और पापा ने भी आर्मी में अपनी सेवा दी है, तो मैंने भी आर्मी में जाने का सोचा था.

अपनी सफलता पर क्या बोली लक्ष्मी पुरी, देखें वीडियो (ETV Bharat Kuchaman City)

लक्ष्मी पुरी के दादा गोमा पुरी, भारतीय सेना के वीर योद्धा रहे हैं. जिन्होंने वर्ष 1965 और 1971 के युद्धों में अपनी बहादुरी से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे. वे ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए. वहीं लक्ष्मी के पिता गोवर्धन पुरी ने आर्मी मेडिकल कोर में लंबे समय तक सेवाएं देते हुए हाल ही में सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्ति ली है. तीन पीढ़ियों से चली आ रही इस सैन्य विरासत को लक्ष्मी पुरी ने भारतीय नौसेना में अधिकारी बनकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

गोरधन पूरी ने बताया कि भारतीय नौसेना की कठिन और अनुशासित कैडेट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद सब लेफ्टिनेंट लक्ष्मी पुरी जब अपने पैतृक गांव सुरतपुरा पहुंचीं, तो ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी के भाई इंजीनियर राकेश पुरी वर्तमान में अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस तरह यह परिवार देश और दुनिया दोनों स्तरों पर अपनी प्रतिभा और समर्पण का परिचय दे रहा है.

सम्मान समारोह के दौरान सब लेफ्टिनेंट लक्ष्मी पुरी और इंजीनियर राकेश पुरी ने मंच से अपनी सफलता की यात्रा साझा की. लक्ष्मी ने भावुक स्वर में कहा कि उन्हें अपने दादा और पिता से देशसेवा की प्रेरणा मिली और गांव की मिट्टी, माता-पिता के संस्कार तथा गुरुओं के मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. इस समारोह में भाजपा के युवा नेता आशीष चौधरी, पूर्व उप प्रधान गोवर्धन महाराज, पंचायत समिति सदस्य शिव भगवान जाखड़, समाजसेवी रामनिवास पोषक सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी, परिवारजन और रिश्तेदार उपस्थित रहे.

