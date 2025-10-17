पहाड़ का बेटा बना देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड का CTO, ऐसा रहा सफर

पहाड़ का बेटा बना देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड का CTO, ऐसा रहा सफर
एल पी जोशी ने ऋषिकेश स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया
Published : October 17, 2025 at 7:03 PM IST
टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड में चमोली जिले के कुलसारी (नौड़-बजवाड़ गांव) के बेटे लक्ष्मी प्रसाद जोशी ने अपने संघर्षो से सफलता के कई नए-नए मुकाम हासिल किए हैं. उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ने उन्हें यह मुकाम दिलाये हैं.
एलपी जोशी THDC इंडिया लिमिटेड के CTO बने: भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी टीएचडीसी में CTO बने एलपी जोशी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव के स्कूल से पूरी की. इंटर तक की पढ़ाई थराली इंटर कॉलेज से की. इसके लिए वह रोज़ाना आठ किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे. सीमित संसाधनों के बीच उनके माता-पिता ने उनके भीतर दृढ़ता और संकल्प का जो बीज बोया था, उसी के कारण आगे चलकर वह देश की शीर्ष ऊर्जा परियोजना तक पहुंचे हैं. उनके पिता विद्यादत्त जोशी कर्मठ, ईमानदार और समर्पित शिक्षक रहे. पिता के दिखाए सादगी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के रास्ते ने ही ही लक्ष्मी प्रसाद जोशी को इस मुकाम तक पहुंचाया.
लक्ष्मी प्रसाद जोशी के खाते में हैं ये सफलताएं: टीएचडीसी में 1 जनवरी 2023 को अधिशासी निदेशक का दायित्व संभालने के बाद एल पी जोशी ने अपने दो साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिस की. टिहरी बांध पंप स्टोरेज प्लांट (PSP) की चार यूनिटों में से दो यूनिटों (250-250 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई. 250-250 मेगावाट की शेष दो यूनिटें अब अंतिम चरण में हैं. इसके साथ ही कोटेश्वर में अंतरराष्ट्रीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी का संचालन भी उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, जिसने टिहरी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई.
एलपी जोशी ने संभाला टीएचडीसी के मुख्य तकनीकी अधिकारी का पदभार: भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में पहली बार मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) का पद सृजित किया गया है. इस पद की जिम्मेदारी एल.पी जोशी को सौंपी गई है. एल पी जोशी ने ऋषिकेश स्थित टीएचडीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया. एल पी जोशी का लंबा अनुभव, तकनीकी दृष्टि और समर्पण टीएचडीसी को जिम्मेदार ऊर्जा उत्पादन के नए स्तर पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
पहाड़ के युवाओं की प्रेरणा बने लक्ष्मी प्रसाद जोशी: एल पी जोशी केवल एक अधिकारी नहीं हैं, बल्कि पहाड़ के युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं. उन्होंने यह साबित किया है कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थतियों और सीमित संसाधनों में भी असीम संभावनाएं छिपी होती हैं. आज उनका यह सफर उसी मेहनत का परिणाम है.
भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी टीएचडीसी के सीटीओ बने एल पी जोशी ने कहा कि-
टीएचडीसी की जितनी भी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनको पूरा करना प्राथमिकता है. डैम को बनाने में जितने भी गांवों के शेष परिवारों को विस्थापित करने की कार्रवाई चल रही है, उनको लेकर टीएचडीसी का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही करते हुए पाया गया या शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुनर्वास निदेशक डीएम टिहरी हैं और जिन परिवारों के विस्थापन के लिए डीएम संस्तुति देंगी, उस पर काम करना अतिआवश्यक होगा.
-एल पी जोशी, सीटीओ, टीएचडीसी-
