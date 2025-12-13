ETV Bharat / state

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने मिनी ट्रक को मारी टक्कर, सड़क पर मचा कोहराम

हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना में ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं. गाड़ी ओपरस्पीड बताई जा रही है.

LAXMI NAGAR CAR TRUCK ACCIDENT
दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शनिवार तड़के रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो कि अंडों से भरा था उसे पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क पर अंडे फैल गए.

हादसे के कुछ ही सेकंड बाद कार भी सड़क पर उलट गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में ट्रक और कार सवारों को मामूली चोटें आईं, जबकि ट्रक में लदे अंडों का बड़ा हिस्सा सड़क पर बिखर गया और पूरी तरह नष्ट हो गया.

LAXMI NAGAR CAR TRUCK ACCIDENT
तेज रफ्तार कार ने मिनी ट्रक को मारी टक्कर, (ETV BHARAT)
हादसे के बाद ट्रक चालक ने क्या कहाघटना के संबंध में ट्रक चालक आकाश ने बताया कि वह रोहिणी से अंडे की खेप लेकर लक्ष्मी नगर स्थित गोदाम जा रहा था. गोदाम से कुछ ही दूरी पहले तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने पीछे से इतनी ताकत से टक्कर मारी कि ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क पर पलट गया. ट्रक के पलटते ही उसका पिछला दरवाजा खुल गया और अंदर रखे हजारों अंडे सड़क पर गिरकर टूट गए जिससे सड़क के एक हिस्से पर फिसलन भी बढ़ गई.
दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)

कार चालक की स्पीड 100 से ऊपर बताई जा रही
वहीं कार चालक राजेश वर्मा ने बताया कि सड़क पर जमा कीचड़ और फिसलन के कारण कार अचानक स्लिप हो गई और संभलने से पहले ही ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी पलटते हुए दूसरी तरफ जा गिरी हालांकि दुर्घटना गंभीर दिखने के बावजूद यात्रियों को केवल हल्की चोटें आईं और बड़ा नुकसान टल गया.

LAXMI NAGAR CAR TRUCK ACCIDENT
हादसे में कार भी पलटी (ETV BHARAT)

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया तथा आसपास फैले अंडों की वजह से बनी फिसलन को साफ करवाया. पुलिस ने मौके के हालात को देखते हुए प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर घटना के कारणों की पड़ताल में जुट गई.

LAXMI NAGAR CAR TRUCK ACCIDENT
सुबह 3 बजे का बताया जा रहा हादसा (ETV BHARAT)

