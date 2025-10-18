ETV Bharat / state

राम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा, तो क्यों करते हैं फिर लक्ष्मी-गणेश की पूजा?

दिवाली पर क्यों होती है लक्ष्मी-गणेश की पूजा ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में दिवाली का त्योहार सोमवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वहीं, दिवाली के दिन लोग घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं. हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन अगर श्रीराम के अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाई जाती है तो फिर इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा क्यों होती है. इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ हैं. दिवाली मनाने की कहानी भगवान राम से जुड़ी है, लेकिन दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान क्यों है और हिंदू शास्त्र इसको लेकर क्या कहते हैं. कुल्लू में आचार्य रमेश शर्मा ने बताया कि 'हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी पूजा का विधान है. इसकी मान्यता भगवान विष्णु के राम अवतार से भी पहले की है. भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में राम अवतार के रूप में जन्म लिया था, लेकिन लक्ष्मी पूजन की कहानी उससे भी एक युग पहले अर्थात सतयुग की है. भगवान राम से जुड़ी दिवाली तो लक्ष्मी पूजा क्यों ? आचार्य रमेश शर्मा ने बताया कि 'सतयुग में सुर-असुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत, विष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय समेत 14 रत्न निकले थे. इनमें महालक्ष्मी भी एक थीं, जिनका देवी-देवताओं ने स्वागत किया था, जिसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ था. मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से ही धन्वंतरि निकले थे और वो अंत में अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे. धन्वंतरि की पूजा धनतेरस पर की जाती है.'