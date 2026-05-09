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जांजगीर-चांपा में पीएम श्री स्कूल की हेड मास्टर निलंबित, छात्रों को देवी-देवताओं के खिलाफ भड़काने, धर्मांतरण के लिए बहलाने-फुसलाने की शिकायत

बताया जा रहा है कि हेड मास्टर के खिलाफ आरोप की जांच हुई लेकिन इसके बाद भी विभाग ने चुप्पी साध रखी थ. इस पर भिलाई गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने पुराने शिकायत पर ही कार्रवाई नहीं होने की बात बताई. इस पर शासन के कडे निर्देश के कारण आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी ने BEO की जांच रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की है.

जांजगीर चाम्पा: जिले के बलौदा ब्लॉक के पीएम श्री कन्या प्राथमिक शाला के हेड मास्टर के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है. महिला हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज पर छात्राओं को धर्मांतरण को लेकर उकसाने का आरोप था. इसके साथ ही वित्तीय अनियमितता की भी बात सामने आई थी.

राष्ट्रीय गीत नहीं कराने का आरोप

स्कूल के छात्राओं ने परिजनों और अभिभावकों को जानकारी दी थी कि स्कूल की हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि अलग तरह की प्रार्थना सभा कराती है. इसमें एक धर्म विशेष को लेकर छात्राओं को मोटिवेट करती है. हिन्दू देवी देवताओं के प्रति अपमानित करने वाले प्रवचन कहती है.

जांजगीर-चांपा में पीएम श्री स्कूल की हेड मास्टर निलंबित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूजा-पाठ नहीं करने का भी दबाव

आरोपों के मुताबिक हेड मास्टर प्रसाद नहीं खाने और पूजा पाठ नहीं करने पर दबाव भी बनाती थी. इसकी शिकायत परिजनों और बजरंग दल ने बलौदा थाना में की थीं, जिस पर बलौदा पुलिस ने छात्राओं को एक मिशनरी प्रार्थना सभा से हेड मास्टर के साथ पाया. इसके अलावा हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज पर शाला विकास समिति से प्रस्ताव लिए बिना ही फर्जी बिल वाउचर बनाकर राशि निकालने का भी आरोप है.

अब निलंबन की हुई कार्रवाई

अभिभावकों ने हेड मास्टर की शिकायत में कुछ वीडियो भी दिए थे जो उस स्कूल के बच्चों से प्रार्थना के दौरान कराया जाता था. जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने जारी आदेश में बताया कि इस मामले में शिकायत पर जांच टीम गठित की गई थी. इसकी जांच बलौदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई, मामला फिर से भिलाई गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आया और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर हेड मास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज को निलंबित कर BEO कार्यालय बलौदा में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं.