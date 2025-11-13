ETV Bharat / state

MBBS छात्र के शव का 8 दिन से परिजन कर रहे इंतजार, लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद, रूस में हुई थी मौत

एसडीएम अर्चना चौधरी ने बताया कि मौके पर परिजनों की ओर से धरना दिया जा रहा है. पूरे कस्बे में शांतिपूर्वक माहौल है. प्रशासन की ओर से पूरे कस्बे पर मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं जगह-जगह पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में परिजनों की ओर से दिए गए ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों की प्रेषित कर दिया गया है.

अलवर : जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव के एमबीबीएस छात्र अजीत के रूस की एक नदी में शव मिलने के करीब आठ दिन बाद भी परिवार को उसके शव घर पहुंचने का इंतजार है. शव को भारत लाने में हो रही देरी से परिजन एवं क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है. छात्र अजीत का शव जल्द भारत लाने की मांग को लेकर बुधवार को लक्ष्मणगढ़ कस्बे में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया. वहीं परिजनों व स्थानीय लोगों ने लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत गुरुवार सुबह से ही लक्ष्मणगढ़ कस्बे के बाजार में सन्नाटा दिखाई दिए.

मृतक छात्र अजीत के चाचा भौम सिंह चौधरी ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार छात्र अजीत के शव को भारत लाने में ढिलाई बरत रही है. इस संबंध में कई बार अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी परिजन मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है. रूस में अजीत के शव को मिले 8 दिन हो चुके हैं. भौम सिंह ने बताया कि रूस स्थित भारतीय दूतावास से भी इस मामले में कोई मदद नहीं मिल पा रही है. अजीत के शव को जल्द भारत लाने के लिए कई बार दूतावास पर कॉल किया गया, लेकिन वहां से अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है.

उन्होंने बताया कि एमबीबीएस छात्र अजीत के शव के पोस्टमार्टम में देरी होने पर शव को बिना पोस्टमार्टम कराए भारत भेजने का आवेदन किया था, लेकिन अभी तक न तो पोस्टमार्टम हुआ न ही शव परिजनों को मिला जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है. अजीत के चाचा भोम सिंह ने बताया कि रूस से अजीत का शव भारत लाने के लिए राजस्थान संगठन का नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी प्रयास कर रहे हैं. शुरुआत से ही प्रदीप भंडारी परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं.

रूस में कर रहा था डॉक्टर की पढ़ाई : चाचा भौम सिंह ने बताया कि अजीत रूस के उफा शहर स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था. वह 20 अक्टूबर से रूस में लापता था और उसके कपड़े, जैकेट, जूते व मोबाइल व्हाइट रिवर के किनारे मिले थे. उन्होंने बताया कि गत 19 अक्टूबर को अजीत की परिजनों से आखिरी बार मोबाइल पर बात हुई थी, इसके बाद 6 नवम्बर को अजीत के शव मिलने की सूचना मिली थी.