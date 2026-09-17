4 हजार KM पैदल चलकर गया में पिंडदान करने पहुंचे, लक्ष्मण नामदेव की उम्र है 71 साल
अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र बाधक नहीं बन सकता है. ऐसा क्यों कह रहे, पढ़ें गया से सरताज की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 5:57 PM IST
गया : अदम्य साहस, जुनून और धार्मिक लगाव हो तो उम्र मायने नहीं रखती, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी लक्ष्मण नामदेव गंवीर ने. 71 वर्ष की आयु में अपनी पीठ पर 30 किलो लगेज लेकर ढोल बजाते हुए पैदल यात्रा कर बिहार के गयाजी में पिंडदान के लिए पहुंचे. उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान कर्मकांड की क्रियाओं को पूरा किया है.
लक्ष्मण नामदेव गंवीर ने पिंडदान के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा है. हालांकि इससे पहले उनकी पूरी यात्रा 16000 किमी की है. इस लंबी यात्रा के बावजूद भी लक्ष्मण नामदेव थके नहीं हैं. पिंडदान के बाद भी वो 2000 किमी पैदल यात्रा कर अपने घर पहुंचेंगे.
सड़क पर लगे साइन बोर्ड से रास्ता करते हैं तय
उज्जैन, देवास, क्युरेशवर धाम, सांची स्तूप, विदिशा, सागर, छतरपुर, बागेश्वर धाम, खजुराहो विंध्यवासिनी माता, न्याय माता, वाल्मीकि आश्रम, भरतपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, सीताकुंड, भारत कुंड, बनारस होते हुए गया पहुंचे हैं. वो वापसी की 2000 किमी की यात्रा भी बनारस होते हुए करेंगे. गंवीर के अनुसार वो पढ़े लिखे हैं इस वजह से रास्ते में पत्थर अंकित पते से मार्ग जान लेते हैं.
26 महीने में पहुंचे मोक्ष नगरी
गयाजी तक पहुंचने के लिए लक्ष्मण को 26 महीने से अधिक का समय लगा है. यानी कि 2 वर्षों से अधिक समय तक वो बिना थके रुके चलते रहे. हालांकि उनकी ये यात्रा आसान भी नहीं थी, रास्ते में कठिनाई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा. बारिश, गर्मी, धूप, ठंड, जंगल-पहाड़, जानवर, सांप-बिच्छू भी उनके हौसले को डगमगा नहीं सकी. यही वजह है कि सख्त चुनौतियों और रास्ते की कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंचे हैं. लक्ष्मण कहते हैं कि एक ही लक्ष्य था की किसी तरह मोक्ष की कामना को पूरा करें.
''पितरों के अलावा देश की सुरक्षा में शहीद हुए भारतीय फौज के वीर जवानों, आपदा और दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों, कोरोना काल में मृत व्यक्तियों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के शिकार लोगों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान के साथ पिंडदान-कर्मकांड किया है. मैंने यहां पहुंचने से पहले राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के कई बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर मत्था टेका है.''- लक्ष्मण नामदेव गंवीर, इंदौर निवासी
7 जुलाई 2024 से यात्रा जारी
लक्ष्मण पिंडदान करने के बाद विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर का दर्शन के लिए निकले हैं. बोधगया जाने के क्रम में ही ईटीवी भारत के प्रतिनिधि को लक्ष्मण गया-बोधगया रिवर साइड वाले रास्ते पर चलते हुए मिले. लक्ष्मण ने बताया कि वो विश्व राष्ट्रीय एकता कांवड़ पदयात्रा पर हैं. हालांकि उनकी कोई वर्षो की तैयारी या योजना नहीं थी.
''6 जुलाई 2024 को अचानक एक दुर्घटना देखकर मन विचलित हुआ. जब हम जीवित हैं तो इतने बेचैन रहते हैं. जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? बस वहीं से मन बनाया कि गयाजी जाकर पितरों के साथ आपदा, दुर्घटना में मरने वाले लोगों और देश के शाहिद जवानों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करेंगे.''- लक्ष्मण नामदेव गंवीर, इंदौर निवासी
किसके लिए किया पिंडदान
लक्ष्मण नामदेव कहते हैं कि मुझे लगा कि पितरों का पिंडदान करने के साथ उनका भी पिंडदान करें जिनका किसी ने अब तक नहीं किया है. देश की सेवा शहीद हुए जवान, अहमदाबाद विमान क्रैश, बाढ़-भूकंप में मरने वाले, मध्यप्रदेश में दूषित पानी पीकर मरने वाले लोगों समेत जो कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए पिंडदान किया है.
30 KG वजन लेकर चल रहे हैं
लक्ष्मण अपने साथ एक ढोलक, उस पर दो डिब्बे, एक फ्रेम जिसमें महापुरुषों के चित्रों वाला एक बैनर लगा हुआ है, उस फ्रेम के ऊपरी हिस्से के दोनों तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया है. जब वह पैदल चलते हैं तो ढोलक बजाते हुए चलते हैं. वह कहते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने ढोलक बजाया है, इसीलिए उन्होंने पिंडदान के लिए भी पैदल यात्रा में अपने उस काम को नहीं छोड़ा. दोनों हाथों में घुंघरू भी बांधे हुए हैं. लक्ष्मण के अनुसार उनके पूरे सामान का वजन 30 केजी से अधिक है.
लक्ष्मण अपने साथ एक बैग भी रखे हैं. जिसमें एक डायरी, एक फाइल है. उसमें जिन जगहों पर वे गए हैं, वहां की तस्वीर रखे हुए हैं. डायरी जहां पर वो ठहरे हैं वहां के लोगों का संदेश दर्ज हैं. वो जिन रास्तों से गुजरते हैं और जहां रात बिताते हैं वहां के पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी जो उनसे मिले हैं उन का भी संदेश लिखा हुआ है. गयाजी के विष्णु पद थाना के एक एसआई का भी संदेश लिखा हुआ है.
सभी धर्मों के सम्मान का संदेश
लक्ष्मण अपनी यात्रा में सभी जाति धर्म के सम्मान आदर का भी संदेश दे रहे हैं. उनके बैनर पर शिक्षा की अलख जगाने का भी संदेश दर्ज है. जिसमें लिखा है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जय विश्व भारत, राष्ट्र सेवा देश भक्ति, I Love My India, जियो और जीने दो, हंसते रहो-हंसाते रहो संदेश स्लोगन के रूप में दर्ज हैं. वो कहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान वो अधिकतर धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर या मस्जिद में रुके हैं. हर दिन 30-35 किमी पैदल चलते हैं.
सहायता नहीं मांगते
लक्ष्मण शरीर पर दो गुल्लक भी टांगे हुए हैं. उसमें लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसे डाल देते हैं. लक्ष्मण इसको खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वो यात्रा के समापन पर उस गुल्लक को स्थानीय प्रशासन के वरीय अधिकारी को सौंप देते हैं. लक्ष्मण बताते हैं कि इंदौर प्रशासन के द्वारा उन्हें इस के लिए सम्मानित भी किया गया था.
बेटा LIC में तो बेटी शिक्षिका हैं
लक्ष्मण पेशे से एक ढोलक घुंघरू वादक हैं. स्थानीय स्तर पर एक कलाकार के रूप में पहचान रखते हैं. शादी ब्याह में ढोल बजाते हैं और वो इस काम को बचपन से कर रहे हैं. लक्ष्मण बताते हैं कि उन के दो बेटे और दो बेटियां हैं. एक बेटा एलआईसी में कार्यरत है जबकि दूसरा बेटा होटल मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर नौकरी कर रहा है. जबकि एक बेटी टीचर है और दूसरी स्वास्थ विभाग में नर्स के पद पर है.
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