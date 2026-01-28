प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का विरोध तेज, अब विधानसभा का घेराव करेंगे वकील
वकील समुदाय के आंदोलन के चलते राजस्थान में राजस्थान अदालतों में रजिस्ट्री का कार्य ठप हो गया.
Published : January 28, 2026 at 3:31 PM IST
जयपुर: प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. इसे लेकर प्रदेशभर के वकीलों में आक्रोश है और वे लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार से कोई समझौता नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में वे विधानसभा का घेराव करेंगे.
सरकार ने प्रदेश की सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन कार्यों के लिए आरआरसीएमएस (Rajasthan Revenue Court Modernisation System) पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है, लेकिन वकील इसके पक्ष में नहीं हैं. पिछले कई दिनों से वकील सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेशभर में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप कर दिया है. इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है.
जयपुर में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं. संदीप शर्मा के नेतृत्व में सरकार की सद्बुद्धि के लिए वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ भी किया है. कलेक्ट्रेट में बुधवार को वकीलों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राजस्व मंडल से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी. जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने के विरोध में नारेबाजी की और रैली निकाली.
सुनील शर्मा ने बताया कि राजस्व बोर्ड, अजमेर के बुलावे पर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और रेवेन्यू बोर्ड बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अजमेर में वार्ता होगी. उन्होंने बताया कि वकील समुदाय लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं. इससे पहले मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी उनकी वार्ता हो चुकी है और लगातार वार्ता के दौर चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. आम जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. वकील समुदाय चाहता है कि इस समस्या का न्यायपूर्ण समाधान निकले, अन्यथा आने वाले दिनों में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील विधानसभा का घेराव करेंगे. इस घेराव की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी. यह वकील समुदाय की नहीं, बल्कि आम जनता की लड़ाई है.