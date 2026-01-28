ETV Bharat / state

प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का विरोध तेज, अब विधानसभा का घेराव करेंगे वकील

जयपुर: प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. इसे लेकर प्रदेशभर के वकीलों में आक्रोश है और वे लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार से कोई समझौता नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में वे विधानसभा का घेराव करेंगे.

सरकार ने प्रदेश की सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन कार्यों के लिए आरआरसीएमएस (Rajasthan Revenue Court Modernisation System) पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है, लेकिन वकील इसके पक्ष में नहीं हैं. पिछले कई दिनों से वकील सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने प्रदेशभर में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप कर दिया है. इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है.

जयपुर में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं. संदीप शर्मा के नेतृत्व में सरकार की सद्बुद्धि के लिए वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ भी किया है. कलेक्ट्रेट में बुधवार को वकीलों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राजस्व मंडल से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी. जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने के विरोध में नारेबाजी की और रैली निकाली.