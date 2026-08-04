राजस्व न्यायालयों में पहले की भांति ऑफलाइन पेश किए जाएंगे प्रकरण, कल से काम पर लौटेंगे वकील
राजस्व मंडल का आदेश: ऐसे मामलों में डेटा एन्ट्री न्यायालय का स्टॉफ करेगा, लेकिन एन्ट्री के अभाव में सुनवाई में विलम्ब नहीं किया जाएगा.
Published : August 4, 2026 at 3:39 PM IST
जयपुर: राजस्व मंडल ने मंगलवार को साफ किया कि अब राजस्व न्यायालय में प्रकरण पहले की भांति ऑफलाइन ही पेश किए जाएंगे. राजस्व मंडल से पत्र के बाद राजस्व न्यायालय के वकीलों ने कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया. राजस्व न्यायालयों के वकील दो दिन से कार्य बहिष्कार पर थे. वे अब बुधवार से काम पर लौट आएंगे.
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने मंगलवार को बताया कि 24 जुलाई को सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया था. उसमें लिखित आश्वासन दिया गया था कि राजस्व न्यायालय में प्रकरण ऑफलाइन पेश किए जाएंगे. इसके बावजूद तथ्यों का गलत मतलब निकालकर राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन प्रकरण पेश करने का दबाव बनाया गया और उसके बाद ही सुनवाई करने की बात कही गई. इसके विरोध में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले वकीलों ने राजस्व न्यायालय में कार्य बहिष्कार किया. जयपुर कलेक्ट्रेट में वकीलों ने राजस्व न्यायालयों को बंद करा दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. शाम को वकीलों की संभागीय आयुक्त और राजस्व अपील अधिकारी से वार्ता हुई, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकाला. अध्यक्ष संदीप शर्मा ने मंगलवार को भी राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार की घोषणा की.
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न्यायालय स्टॉफ करेगा डेटा एन्ट्री : अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि जयपुर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सोमवार और मंगलवार को राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार रहा. उसके बाद राजस्थान मंडल अजमेर की ओर से पत्र जारी किया गया, जिसमें साफ आदेश दिया गया कि आम जनता और अधिवक्ता राजस्व से संबंधित प्रकरण पूर्व की भांति ऑफलाइन ही पेश करेंगे. उन पर तत्काल सुनवाई भी होगी. पत्र में कहा गया कि ऐसे मामलों के संबंध में डेटा एन्ट्री संबंधित न्यायालय का स्टॉफ ही करेगा, लेकिन डाटा एन्ट्री के अभाव में सुनवाई में कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा. ऑफलाइन सुनवाई के दौरान अंकित आदेशिकाओं की नकल अधिवक्ताओं और पक्षकारों की ओर से चाहे जाने पर पूर्व की भांति ही जारी की जाएगी. ऐसी आदेशिकाओं को आरआरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना स्टॉफ की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा.
कल से काम सुचारू: संदीप शर्मा ने कहा, आरआरसीएमएस पोर्टल लागू करने के विरोध में हमने पहले भी कार्य बहिष्कार किया था. सरकार को अल्टीमेटम दिया था. तब भी आश्वासन दिया गया था कि आरआरसीएमएस पोर्टल से केवल राजस्व न्यायालय के इंटरनल कार्य किए जाएंगे. अधिवक्ता और आमजन को इसमें कोई भी ऑनलाइन कार्यवाही नहीं करनी है. राजस्व न्यायालय का यह इंटरनल मैटर है. शर्मा ने कहा कि राजस्व मंडल अजमेर से हमारे समर्थन में पत्र मिल चुका है. बुधवार से वकील काम पर लौटेंगे. राजस्व न्यायालयों में कार्य पहले की तरह शुरू हो जाएगा.
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