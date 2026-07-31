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एसडीएम कार्यालय के बाबू से परेशान वकीलों ने बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत की

वकीलों ने आरोप लगाया कि एसडीएम ऑफिस के क्लर्क लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

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बेमेतरा के वकीलों का बाबू पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 10:38 AM IST

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बेमेतरा: जिला मुख्यालय बेमेतरा के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ एक बाबू की कार्यप्रणाली और बेलगाम रवैए से तंग आकर वकीलों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. बाबू द्वारा अधिवक्ताओं के काम में बार-बार हस्तक्षेप करने और उनके मुवक्किलों को गुमराह कर अवैध उगाही करने से नाराज वकीलों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे.बार एसोसिएशन संघ जिला न्यायालय बेमेतरा के अध्यक्ष प्रणीश चौबे के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं के एक पैनल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपकर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वकीलों का आरोप: "बाबू का व्यवहार अमर्यादित, सीधे मुवक्किलों से कर रहा डील

कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एसडीएम कार्यालय के उक्त बाबू का रवैया दिन-ब-दिन बेलगाम होता जा रहा है. वकीलों के प्रति उसका व्यवहार बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित है. वह न केवल कानूनी प्रक्रियाओं में अड़ंगा लगा रहा है, बल्कि सीधे मुवक्किलों से संपर्क साधकर उन्हें केस बिगड़ने का डर दिखाता है और काम कराने के एवज में मोटी रकम वसूल रहा है. अधिवक्ताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "बाबू अपनी मर्यादा में रहे, जो उसका शासकीय काम है सिर्फ वही करे. वकीलों को उनका काम करने दिया जाए. अगर इस भ्रष्टाचार और दखलंदाजी पर तुरंत लगाम नहीं लगी, तो पूरा संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा."

बेमेतरा के वकीलों का बाबू पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणीश चौबे ने एसडीएम कार्यालय में वकीलों ने शिकायत की कि वहां के बाबू भ्रष्टाचार कर रहे हैं. 107- 16 के मामले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है. लोगों को फोन करके ये कहा जा रहा है है कि वकीलों की जरूरत नहीं है, हम आपका काम करवा देंगे. इसकी शिकायत लगातार पक्षकारों के द्वारा एवं अधिवक्ता साथियों के द्वारा सामने आ रही है, जिसे लेकर बेमेतरा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर प्रतिष्ठा मुंबई से मुलाकात कर शिकायत किया गया है. कलेक्टर ने जल्द ही मामले में जांच कर संबंधित के खिलाफ विधिवत कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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