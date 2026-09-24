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हाईकोर्ट बेंच पर CM के बयान से नाराजगी, 22 जिलों में GenZ अधिवक्ता चलाएंगे अभियान

वकीलों का कहना है कि लद्दाख को महज 3 लाख की आबादी पर बेंच दी गई है, जबकि दूसरी तरफ प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है. वहां भी हाईकोर्ट बेंच है, लेकिन यूपी वेस्ट में लंबे समय से अधिवक्ताओं के द्वारा समय-समय पर आंदोलन किए जा रहे हैं, इतना ही नहीं हर शनिवार को अपनी इस मांग के समर्थन में पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं, इसके बावजूद बेंच नही दिया जा रहा है.

पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 2 लाख से भी ज्यादा अधिवक्ता हैं, जिनमें लगभग 25 से 30 प्रतिशत रजिस्टर्ड अधिवक्ता युवा हैं, उनमें भी जेन जी की संख्या काफी है. बीते दिनों लद्दाख को हाई कोर्ट बैंक मिली है, जिसके बाद से यहां के अधिवक्ताओं में फिर एक बार हाईकोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ ली है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन बीते दिनों सीएम योगी ने जिस तरह से इस विषय पर जवाब दिया है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी ये मान लिया है कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर कुछ करने वाली नहीं है.

मेरठ: जनपद में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के अधिवक्ता वर्षो से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती है, इस लिए अधिवक्ता अब इस मुद्दे पर नई रणनीति के तहत Gen Z अधिवक्ताओं के युवा जोश, सोशल मीडिया और तकनीक के इस्तेमाल से 22 जिलों में अभियान चलाकर, हर वर्ग को बताने कि तैयारी में हैं कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी यूपी में कितना जरूरी है.

अब ऐसे में 22 जिलों के अधिवक्ता "जेन जी" प्रोटेस्ट से प्रभावित होकर मुखरता से आवाज उठाने का खाका तैयार कर लिया है. अधिवक्ताओं ने मान लिया है कि जिस तरह से पूर्व की सरकारें इस मांग को लेकर अनसुनी करती रही है, वर्तमान सरकार भी अनसुनी करना चाहती है.



परवेज आलम ने बताया कि 50 साल से हाई कोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है. बड़े-बड़े संघर्ष हुए, सड़के जाम हुई, जनता का सहयोग लिया, कई संगठन भी साथ आए, कानून मंत्री से मिले, CJI से मिले, कई अधिकारियों के चौखट तक गए, बार-बार गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नही हुई.



परवेज आलन ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 3 दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिले थे, कोई रास्ता नही निकला. 20 मिनट की वार्ता बेनतीजा रही. परवेज आलम ने कहा कि दिल्ली में कुछ समय पहले यूजीसी के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें जैन जी ने सरकार को झुकाने का काम किया था और अब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों के "जेन जी" को एक साथ जोड़ दिया गया है. सभी पूरी तरह से यूनाइट हैं, सरकार को झुकना होगा.

अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो आने वाले दिनों में सरकार को ही बदल देंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो हमें बेंच दे सके. यूपी वेस्ट में 22 जिलों में 2 लाख से अधिक अधिवक्ता है. जबकि यहां 7 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है.



पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जहां प्रयागराज की दूरी लगभग सहारनपुर से 7:30 किलोमीटर है, वहीं मेरठ से 6:15 किलोमीटर है, ऐसे में अगर आस-पास के राज्यों की हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब हाईकोर्ट की दूरी 600 से कम है, नैनीताल हाईकोर्ट भी पास है, दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है. लाहौर में जो हाईकोर्ट है वह भी पास है, लेकिन वेस्ट यूपी के लोगों के लिए जो हाईकोर्ट है वह दूर है.



एडवोकेट अना बताती हैं कि कुछ समय पहले ही मेरठ बार एसोसिएशन में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह कहती है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग जायज है, ऐसे में लोगों को अपने वादों के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है, तो उन्हें काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है. न्याय के लिए प्रयागराज तक का सफर लोगों को करना पड़ता है. सभी युवा अधिवक्ता भी अब इस मांग को उठाएंगे, सभी एक जुट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ हर दिन एक्टिविटी सोशल मीडिया पर की जाएगी, जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके.

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